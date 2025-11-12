Stripfing am Ende: Bundesliga-Lizenz abgelegt

Das war's nun endgültig! Stripfing hat die Bundesliga-Lizenz zurückgelegt, alle Spiele werden anulliert.

Der SV Stripfing hat heute, vertreten durch den bestellten Masseverwalter, gegenüber der Bundesliga schriftlich erklärt, mit sofortiger Wirkung die vom Senat 5 am 11.04.2025 erteilte Zulassung für den Bewerb der ADMIRAL 2. Liga für die Saison 2025/26 freiwillig zurückzulegen.

Dies hat die unmittelbare Beendigung der Mitgliedschaft bei der Bundesliga zur Folge und der SV Stripfing scheidet per sofort aus der Meisterschaft der ADMIRAL 2. Liga aus.

Sämtliche von SV Stripfing bisher in der Saison 2025/26 absolvierte Spiele werden annulliert und aus der Wertung genommen. Das betrifft auch persönliche Spieler-Statistiken (wie bspw. Tore und Einsatzminuten), die ebenfalls aus der Wertung genommen werden. Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten bleiben hingegen entsprechend § 19 Abs. 1 der ÖFB-Rechtspflegeordnung bestehen und werden weiter gewertet.