Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien 2. Liga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan 2. Liga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
2. Liga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. 2. Liga-News
Stripfing am Ende: Bundesliga-Lizenz abgelegt
© gepa

Alle Spiele nichtig

Stripfing am Ende: Bundesliga-Lizenz abgelegt

12.11.25, 17:55
Teilen

Das war's nun endgültig! Stripfing hat die Bundesliga-Lizenz zurückgelegt, alle Spiele werden anulliert. 

Der SV Stripfing hat heute, vertreten durch den bestellten Masseverwalter, gegenüber der Bundesliga schriftlich erklärt, mit sofortiger Wirkung die vom Senat 5 am 11.04.2025 erteilte Zulassung für den Bewerb der ADMIRAL 2. Liga für die Saison 2025/26 freiwillig zurückzulegen.

Dies hat die unmittelbare Beendigung der Mitgliedschaft bei der Bundesliga zur Folge und der SV Stripfing scheidet per sofort aus der Meisterschaft der ADMIRAL 2. Liga aus.

Sämtliche von SV Stripfing bisher in der Saison 2025/26 absolvierte Spiele werden annulliert und aus der Wertung genommen. Das betrifft auch persönliche Spieler-Statistiken (wie bspw. Tore und Einsatzminuten), die ebenfalls aus der Wertung genommen werden. Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten bleiben hingegen entsprechend § 19 Abs. 1 der ÖFB-Rechtspflegeordnung bestehen und werden weiter gewertet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden