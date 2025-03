Frühling in und um Wien: Die besten kulinarischen Ausflugsziele

Ob in der Stadt, am See oder in den Bergen – rund um Wien gibt es zahlreiche kulinarische Ausflugsziele, die Genuss und Natur perfekt miteinander verbinden. Mit diesen Tipps steht einem genussvollen Frühlingswochenende nichts mehr im Weg!

Der Frühling steht vor der Tür, die Schanigarten-Saison ist offiziell eröffnet und das Wetter am Wochenende verspricht einen Vorgeschmack auf den Sommer. Perfekte Bedingungen also, um Wien und sein Umland kulinarisch zu erkunden. Hier sind einige empfehlenswerte Ziele für einen genussvollen Frühlingsausflug:

1. Wienerwald – Einkehr in der Waldschenke Staar

Der Wienerwald ist eine grüne Oase direkt vor den Toren Wiens und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen oder leichten Wanderungen ein. Nach einer Tour durch die frische Waldluft lohnt sich eine Einkehr in die Waldschenke Staar in Mauerbach. Diese gemütliche Gaststätte ist für ihre Grillhendl bekannt. Besonders beliebt ist auch der Wein aus der Wachau, den Gäste gerne im Gastgarten genießen.

2. Genuss in der Wachau – Pulker's Heuriger

Apropos Wachau, das UNESCO-Weltkulturerbe ist im Frühling besonders reizvoll. Sanfte Weinberge, blühende Marillenbäume und die Donau bilden eine traumhafte Kulisse für einen kulinarischen Ausflug. Ein absoluter Geheimtipp ist Pulker's Heuriger in Rührsdorf. Hier gibt es legendäre Schmankerl, die als einige der besten in Österreich gelten. Dazu passt ein Glas Grüner Veltliner oder Riesling aus der Region.

3. Neusiedler See – Das Fritz

Ein Ausflug zum Neusiedler See kombiniert Naturerlebnis mit kulinarischem Hochgenuss. Das Restaurant Das Fritz in Weiden am See bietet eine atemberaubende Aussicht direkt aufs Wasser. Die Küche setzt auf regionale Zutaten, moderne Interpretationen österreichischer Klassiker und frische Fischgerichte. Besonders an sonnigen Tagen ist die Terrasse ein idealer Ort, um bei einem Glas Weißwein und frischer Seeforelle den Frühling einzuläuten.

4. Alte Donau – Das Bootshaus

Abseits des Stadttrubels lockt die Alte Donau die Wiener an warmen Wochenenden an. Der Blick auf das glitzernde Wasser und die malerische Umgebung lässt die Großstadthektik schnell vergessen. Die passende Kulinarik gibt's im Bootshaus. Ebenso direkt am Wasser der Alten Donau bietet die Ufertaverne eine Vielfalt an Köstlichkeiten aus dem Wasser an, und auch einen beeindruckenden Blick über die Skyline Wiens.