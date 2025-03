Wiener Gastlichkeit: Die Schanigarten-Saison ist eröffnet!

Bürgermeister Ludwig läutete heute Vormittag die Wiener Schanigarten-Saison ein.

Die Schanigarten-Sommersaison 2025 ist eröffnet! Das verkündete Wiens Bürgermeister Michael Ludwig heute Vormittag offiziell im Café Diglas. Im Innenstadt-Lokal traf der Wiener SPÖ-Chef mit Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, und Wolfgang Binder, dem Fachgruppenobmann der Kaffeehäuser Wien, um das "Frühlingserwachen" zu zelebrieren.

© Hans Henning Wenk ×

Dabei wies Ludwig auf die Bedeutung der Gastronomie für den Wirtschaftsstandort Wien hin: "Die Saisoneröffnung der Wiener Schanigärten ist nicht nur ein traditionelles Zeichen des Frühlings und der Geselligkeit, sondern auch ein Bekenntnis zur Stärke unserer Gastronomie, die als Wirtschaftsmotor und Kulturgut gleichermaßen unverzichtbar für das Wiener Lebensgefühl ist."

Positive Bilanz

Die große Beliebtheit der Wiener Schanigärten spiegle sich auch den Zahlen nieder. So war die vergangene Saison das erfolgreichste Tourismusjahr der Geschichte, wie Ludwig erklärte. Dabei gestand er, das Angebot der Schanigärten selbst auch so oft wie möglich zu nutzen. "Wir haben Spielregeln aufgestellt, an die sich alle halten müssen. Das funktioniert sehr gut, bei Verstößen jedoch gibt es Strafen", mahnte er fast im gleichen Atemzug, die Rahmenbedingungen das ganze Jahr über einzuhalten.

© Stadt Wien

Derzeit werden in Wien rund 3.500 Schanigärten betrieben, mehr als 2.200 davon auch im vergangenen Winter. Bereits zum zweiten Mal durften Gastronomen ganzjährig offenhalten.