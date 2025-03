Das schönste Restaurant der Welt befindet sich in Österreich!

Die „International Property Awards 2025“ küren alljährlich die besten Kulinarik-Hotspots der Welt. Den Spitzenplatz in der Kategorie „Interior Design“ holte sich dieses Jahr ein Restaurant in Graz.

Kaum zu glauben, aber wahr: Laut einem aktuellen Ranking befindet sich das weltweit schönste Restaurant in der Steiermark! Das Grazer Lokal VINA wurde bei den „International Property Awards 2025“ in London für das beeindruckendste Leisure-Interieur ausgezeichnet. Gestaltet wurde das preisgekrönte Design vom Architekturbüro INNOCAD.

Das VINA sorgte bereits vor Kurzem für Aufsehen: Chefköchin Thi Ba Nguyen wurde als älteste Haubenköchin der Welt ausgezeichnet.

Reise nach Vietnam

Das Designkonzept vereint traditionelle kulinarische Wurzeln mit moderner Architektur. Das vietnamesisches Szene-Restaurant soll ein Ort sein, der nicht nur optisch beeindruckt, sondern Gäste auf eine Reise nach Vietnam mitnimmt – „vom ersten Bissen bis zum letzten Cocktail“, erklärt Robert Nguyen.

Seit der Eröffnung Ende 2023 erfreut sich das VINA großer Beliebtheit. Das Restaurant ist fast durchgehend ausgebucht, und im November erhielt die Küche sogar eine Haube von Gault&Millau.

Weltspitze

Bei den „International Property Awards 2025“ wurden Projekte aus 45 Ländern eingereicht. Die Jury lobte besonders die harmonische Farbpalette aus Schwarz, Dunkelgrün und goldenen Akzenten, die dem Raum Eleganz und Wärme verleihen. Kreisförmige Muster ziehen sich als verbindendes Element durch das Interieur, während eine imposante, lebende Pflanzenwand die üppige Vegetation Vietnams widerspiegelt.

Bereits im Dezember 2024 konnte das VINA eine weitere internationale Design-Ehre für sich verbuchen: Bei den „Interior Design’s 19th Annual Best of Year Awards“ in Manhattan erhielt es das prestigeträchtige „Honoree“-Siegel in der Kategorie Fine Dining – eine der angesehensten Auszeichnungen der Branche.