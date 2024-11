Älteste Haubenköchin der Welt kommt aus Österreich

Was für eine Auszeichnung: Sie ist die älteste Haubenköchin der Welt und sie kommt aus Österreich.

Das Grazer Restaurant VINA gab bekannt, dass das Haus vom Gault&Millau erstmals mit einer Haube ausgezeichnet wurde.

Das Beeindruckende daran: Die Köchin, der die Ehre zuteil wurde, ist 83 Jahre alt, aber kein bisschen müde. 83 Jahre jung und Küchenchefin, das ist Thi Ba Ngyuen, die im Grazer Haus für Feingeschmack sorgt.

Kam 1982 nach Graz

Der Gault&Millau 2025 verleiht 12 Punkte und eine Haube an das vietnamesische Grazer Restaurant VINA und macht die 83 Jahre junge Thi Ba Nguyen zur ältesten Haubenköchin der Welt. 1981 kam sie als Flüchtling nach Graz.

Kulinarischer Hotspots der Stadt

Seit mehr als sieben Jahrzehnten steht sie hinter dem Herd und hat die Klassiker der vietnamesischen Küche perfektioniert. Gemeinsam mit Sohn Robert eröffnete sie 2015 das Restaurant VINA. Alle liebten Mama Nguyen vietnamesischen Spezialitäten. Das kleine Lokal platze rasch aus allen Nähten. 2023 wurde in der Grazer Innenstadt neu eröffnet. Das VINA zählt seitdem zu den kulinarischen Hotspots der Stadt. Erst im September dieses Jahres servierte Thi Ba Nguyen ein neues Fine-Dining-Konzept, das die Gäste noch tiefer in die Aromenwelt Vietnams eintauchen lässt.

Kammmuscheln mit Wasabicreme

Der Gault&Millau lobt: „Herrlich pur etwa die Kammmuscheln mit Wasabicreme, wunderbar aromatisch das geschmorte Bioschwein mit Wachteleiern.“ Für Thi Ba Nguyen bedeutet die Haube eine große Anerkennung für die Leistung des gesamten Teams: „Die größte Anerkennung ist es aber, wenn unsere Gäste satt und glücklich sind.“ Dass sie jetzt den Titel der „ältesten Haubenköchin der Welt“ trägt ehrt sie besonders. „Das alles funktioniert nur, weil ich mit einem Team an jungen und engagierten Menschen arbeiten darf. Die Küche ist einfach meine Heimat“, sagt sie.

Mutter und Sohn

„Meine Mama hat als älteste von zehn Geschwistern schon immer für alle gekocht. Sie liebt es und genießt jeden Tag in der Küche“, erzählt Robert Nguyen. Er selbst wurde in Graz geboren, seine Mutter kam 1981 als Flüchtling von Vietnam nach Österreich. „Zuhause wurde immer vietnamesisch gekocht, für uns ist das ein Stück kulinarische Heimat. Dass wir diesen Genuss für so viele Menschen in unserem neuen Restaurant weitergeben dürfen, erfüllt uns mit Freude.“ Das Lieblingsgericht der „ältesten Haubenköchin der Welt“ ist die Pho, die traditionelle Suppe Vietnams, die im VINA mehr als acht Stunden bis zur Perfektion vor sich hin köchelt. Thi Ba Nguyen: „Mit dem Alter lernt man, dass alles seine Zeit braucht. Das Schnelle verflüchtigt sich leicht. Bis zu der Gault&Millau Haube hat es auch lange Zeit gebraucht. Jetzt kann ich sagen: Sie steht uns gut.“