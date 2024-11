Amira packt über ihr erstes Mal aus: "Dorfmatratze"

Nach der Trennung von Oli Pocher und dem langen Scheidungsstreit spricht Amira jetzt über ihr erstes Mal und IHN.

Zusammen mit ihrem Bruder Hima (33) macht Amira den Liebespodcast "Liebes Leben".

Darin spricht sie jetzt über ihr erstes Mal und ihre große Liebe im Alter von 16 Jahren. Wie schwer das für sie war - und warum -, das erzählt Amira auch. „Er war leider der Playboy des Dorfes, eigentlich die männliche Dorfmatratze.

"Meister der Manipulation"

Ich hatte mal eine Phase, da hatte ich einen Hang zu Badboys.", so Amira ganz offen und ehrlich. Sie war damals 16 Jahre alt, er drei Jahre älter als sie. Mit ihm hatte sie wohl auch ihr erstes Mal. „Der war Meister in der Manipulation und konnte mich total zu Dingen drängen", schildert sie eine toxische Jugendliebe. Ein paar Monate hielt die erste Romanze, bis er sich von ihr trennte und scheinbar einige Lügengeschichten auftischte. „Er fing an, wie im Hollywood-Film zu erzählen: ‚Vor ein paar Monaten, bevor ich wusste, dass das ernst wird, hab ich mich für die Bundeswehr verpflichtet, im Ausland‘. Ich so: ‚Wir können doch trotzdem zusammenbleiben‘. Er so: Ne, das würde ihm das Herz brechen“.

Andere Frau an seiner Seite

Später traf sie ihn dann auf offener Straße mit einer anderen Frau an seiner Seite. Da begriff Amira, dass alles nur Lug und Trug war. Seitdem habe sie nie wieder ein Mann verlassen. „Das war der erste und letzte Mann, der mit mir Schluss gemacht hat. […] Ich muss auch wirklich sagen, ich bin kein Unschuldslamm. Ich habe auch Männer nicht oft nett behandelt. Ich hatte ja auch einen Spitznamen eine Zeit lang: ‚Heartbreakerin‘.“ Heute ist sie darüber hinweg. Eine Spitze gegen Ex Oli kann sie sich aber nicht verkneifen: "Mittlerweile kann man mit einem gebrochenen Herz viel Geld verdienen, siehst du ja.“ Die Pocher-Reaktion wird wohl nicht lange auf sich warten lassen.