Heftiger Vorwurf: Pocher-Ex Sandy soll mit Amiras Scheidung Geld machen

Die Ex-Frau des Comedians soll die Trennung der beiden schamlos ausnützen.

Im Sommer 2023 startete für Sandy Meyer-Wölden (41) eine unerwartete Podcast-Karriere, denn ihr Ex-Mann Olliver Pocher (46) und seine damalige Ehefrau Amira Aly (32) beschlossen getrennte Wege zu gehen und waren medial gesehen, das Thema, das die Menschen bewegte. Wie "Bild" berichtet soll Sandy das zu ihrem Vorteil genutzt haben.

Sogar Amiras Vertrag mit "Fayble" hat sie ihr weggeschnappt. Am Samstag teilte Oliver Pocher ein Video, in dem er Amira Aus bei der Beauty-Marke verkündet. Jetzt kommt raus: Pocher steigt stattdessen bei dem Unternehmen ein und holt Sandy als „Beauty-Expertin" an Bord.





Sandy streitet alles ab

„Wie ihr wisst, hat Amira die Fayble-Bühne verlassen und deswegen haben wir ein paar Änderungen im Shop vorgenommen." Es habe schließlich schon beim Podcast so gut funktioniert, Amira durch Sandy zu ersetzen. Wie "Bild" weiter berichtet, soll Sandy mindestens einen weiteren Kooperationspartner von Amira angeschrieben und eine Zusammenarbeit angefragt haben. Auf Anfrage streitet sie dies jedoch ab.





Trennung als Goldesel

Nach der Trennung von Amira und Oliver Pocher übernahm Sandy jedenfalls den Podcast des Ex-Paares und änderte den Namen in „Die Pochers! Frisch recycelt“. Sandy ergatterte einen Millionen-Deal bei Podimo, ein unerwarteter Geldsegen für die Schmuckdesignerin. Auch Amira hat einen neuen Podcast. "Liebes Leben" macht sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima. Es bleibt zu bezweifeln, ob dieser auch nur halb so erfolgreich ist, wie der mit dem Comedian selbst.