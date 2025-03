× Ranking enthüllt die sonnigsten Städte Europas

Gerade nach den Wintermonaten sehnen sich viele Menschen nach Sonnenschein. Wenn Sie sichergehen möchten, dass Sie auch gutes Wetter erwischen, sollten Sie diese europäischen Städte auf jeden Fall im Auge behalten. Ein aktuelles Ranking zeigt, wo in Europa die Sonne am häufigsten scheint.

Wer träumt nicht von einem Leben unter strahlend blauem Himmel, ohne sich um den Regen oder trübe Tage sorgen zu müssen? In Europa gibt es tatsächlich Städte, in denen die Sonne fast jedes Mal scheint, wenn man das Haus verlässt. Die Buchungsplattform Holidu hat zusammen mit World Weather Online die durchschnittliche Anzahl der Sonnenstunden in europäischen Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern für den Zeitraum von 2009 bis 2025 untersucht. Basierend auf diesen Daten wurde die durchschnittliche Gesamtzahl der Sonnenstunden pro Monat berechnet. Wenn Sie zu den Sonnenliebhabern gehören, die sich nach den wärmsten, sonnigsten Ecken des Kontinents sehnen, dann sollten Sie unbedingt diese Städte auf Ihrem Radar haben.

1. Cartagena, Spanien

Ganz oben auf der Liste der sonnigsten Städte Europas steht Cartagena in Spanien. Mit unglaublichen 283 Sonnenstunden pro Monat bietet diese Hafenstadt an der südöstlichen Mittelmeerküste Spaniens nahezu garantierten Sonnenschein. Die idyllische Altstadt, die historischen Stätten und die malerische Küste machen Cartagena zu einem wahren Paradies für Sonnenhungrige. Hier fühlt sich der Sommer nie zu Ende an!

2. Alicante, Spanien

Nur knapp hinter Cartagena landet Alicante, ebenfalls in Spanien. Mit durchschnittlich 279,6 Sonnenstunden pro Monat hat diese Stadt das perfekte Klima für alle, die Sonne tanken und gleichzeitig eine lebendige mediterrane Atmosphäre genießen möchten. Die herrlichen Strände und die charmante Altstadt laden dazu ein, den Tag in der Sonne zu verbringen – von den entspannten Cafés bis hin zu den abendlichen Sonnenuntergängen, die den Himmel in die schönsten Farben tauchen.

3. Málaga, Spanien

Málaga, die Perle der Costa del Sol, ist ein weiterer Spitzenreiter im Wettbewerb um die meisten Sonnenstunden in Europa. Mit durchschnittlich 279,3 Stunden Sonne pro Monat können Urlauber und Einheimische gleichermaßen das milde Klima und die warmen Temperaturen genießen. Bekannt für ihre historische Bedeutung, das lebendige Kulturangebot und natürlich das fantastische Wetter, bietet Málaga eine perfekte Kombination aus Sonne, Meer und Geschichte.

4. Murcia, Spanien

Nicht weniger attraktiv für Sonnenanbeter ist Murcia, eine weitere spanische Stadt, die mit 277 Sonnenstunden pro Monat glänzt. Diese Stadt im Südosten Spaniens genießt fast das ganze Jahr über Sonne. Der Frühling und Herbst in Murcia sind besonders mild, wodurch es zu einem idealen Ziel für Ausflüge und längere Aufenthalte wird. Neben der Sonne lockt die Region mit einer einzigartigen Kultur, die durch die historische Architektur und die erstklassige Gastronomie geprägt ist.

5. Granada, Spanien

Und auch Granada darf in dieser Liste nicht fehlen. Mit 274,4 Sonnenstunden pro Monat bietet auch die Stadt am Fuße der Sierra Nevada reichlich Sonnenschein – insbesondere im Sommer, wenn die Temperaturen steigen. Granada ist nicht nur bekannt für die weltberühmte Alhambra, sondern auch für seine schmackhafte Küche und die herrlichen Panoramablicke. Mit so vielen Sonnenstunden im Jahr fühlt man sich hier fast immer im Urlaub.

Die 10 sonnigsten Städte Europas im Überblick

Cartagena, Spanien, 283 Sonnenstunden pro Monat Alicante, Spanien, 279,6 Sonnenstunden pro Monat Málaga, Spanien, 279,3 Sonnenstunden pro Monat Murcia, Spanien, 277 Sonnenstunden pro Monat Granada, Spanien, 274,4 Sonnenstunden pro Monat Catania, Italien, 273,7 Sonnenstunden pro Monat Sevilla, Spanien, 273,4 Sonnenstunden pro Monat Cordoba, Spanien, 268,2 Sonnenstunden pro Monat Marseille, Frankreich, 266,1 Sonnenstunden pro Monat Madrid, Spanien, 265,4 Sonnenstunden pro Monat Saragossa, Spanien, 264,5 Sonnenstunden pro Monat Athen, Griechenland, 261,6 Sonnenstunden pro Monat

Wenn Sie das ganze Jahr über Sonne tanken möchten, führt wohl kein Weg an den sonnigen Städten Spaniens vorbei!