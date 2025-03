× Dieser Strand soll glücklich machen - und er liegt sogar in Europa!

Sonnenstrahlen auf der Haut, das sanfte Rauschen der Wellen, Sand zwischen den Zehen – es ist kein Geheimnis, dass uns ein Strandbesuch glücklich macht. Doch jetzt gibt es eine neue, überraschende Erkenntnis: Es wurde tatsächlich untersucht, welcher Strand uns am glücklichsten macht.

Ob sandig oder kieselig, lebendig oder abgelegen, berühmt oder unbekannt – Strände haben das Potenzial, unterschiedliche Gefühle in uns zu wecken. Und anscheinend können sie uns auch mal fröhlich oder traurig stimmen. Der Luxusvillenvermittler CV Villas hat, wie das "Time Out" Magazin berichtet, mithilfe von Künstlicher Intelligenz herausgefunden, welcher Strand uns besonders glücklich macht.

So wurde der glücklichste Strand ermittelt

Dabei wurde eine KI verwendet, um die Gesichtsausdrücke von Menschen auf tausenden Instagram-Fotos aus über 100 Stränden zu analysieren. Ziel war es, festzustellen, wie viele Lächeln auf den Bildern zu sehen sind. CV Villas gab zwar keine genauen Details zur verwendeten Gesichtserkennungstechnologie AWS preis, aber sie verrieten, dass das „Glücksniveau“ anhand positiver Gesichtsausdrücke gemessen und jedes Foto auf einer Skala von 1 bis 100 bewertet wurde – wobei 100 für das höchste Glücksgefühl steht. Aus diesen Bewertungen wurde der durchschnittliche Glückswert jedes Strandes berechnet. Der Strand, der am meisten Lächeln hervorruft, gilt als der glücklichste.

Der glücklichste Strand der Welt liegt in Spanien

© Getty Images ×

Und der Gewinner ist… überraschenderweise nicht etwa ein Strand in der Karibik oder auf den Malediven, sondern in Europa! Genauer gesagt, in Sitges, nur etwa 40 Minuten südlich von Barcelona. Der wunderschöne Platja de Sitges erreichte einen beeindruckenden Glückswert von 98,42 – der höchste Wert unter allen Stränden. Umgeben von malerischen Häusern und Palmen liegt der goldene Sandstrand an einer einladenden Promenade.

© Getty Images ×

Knapp dahinter landet der Praia da Falésia an der portugiesischen Algarve auf dem zweiten Platz und bringt damit ebenfalls zahlreiche glückliche Gesichter hervor.

© Getty Images ×

Und auch ein weiterer spanischer Strand, der Port de Sóller auf Mallorca, schafft es in die Top 3. Der idyllische Strand im Nordwesten der Baleareninsel löst laut Ranking ebenfalls jede Menge glückliche Momente aus.

Die 30 glücklichsten Strände der Welt

Strand von Sitges, Spanien Praia da Falésia, Portugal Strand von Port de Soller, Spanien Rhossili Bay, Wales Caswell Bay, Wales Plage des Sablettes, Frankreich Praia Dona Ana, Portugal Praia do Vale de Centeanes, Portugal Strand von Elafonisi, Griechenland Ai Helis, Griechenland Cala Pregonda, Spanien Playa Delfines, Mexiko Praia do Paraíso, Portugal Strand Las Pocitas, Peru Mongonissi Beach, Griechenland Cannon Beach, USA Agios Georgios Pagon, Griechenland Myrtos Beach, Griechenland Keem Bay, Irland Glyfada Beach, Griechenland Siesta Key Beach, USA Pescoluse (Maledive del Salento), Italien Kalamitsi, Griechenland Mirissa Beach, Sri Lanka Kaputas Beach, Türkei Troon Beach, Schottland Porto Katsiki, Griechenland Santa Giulia, Frankreich Praia do Camilo, Portugal Hyams Beach, Australien

Wer auf der Suche nach einer Portion Glück ist, sollte sich also auf den Weg zu diesen Stränden machen!