× Die Highlights der Balearen-Hauptstädte 2025

Die Hauptstädte der Balearen-Inseln haben viele Sehenswürdigkeiten und Highlights zu bieten, die die Destination auch zu einem idealen Reiseziel für einen Städtetrip oder für eine Kombination aus Entspannung und Entdeckung von Sights machen.

Die spanischen Baleareninseln sind für jegliche Art des Reisens geeignet: ob für Outdoor-Aktivitäten, einen entspannten Strandurlaub oder auch zur Entdeckung kultureller Schätze – für jeden Geschmack hat der Archipel das passende Angebot und eine perfekte Mischung aus Aktivitäten, Kultur und Entspannung zu bieten.

Palma

Palma hat als Hauptstadt Mallorcas viel zu bieten. So empfiehlt sich beispielsweise ein Spaziergang durch die Altstadt und deren malerische kleine Gassen, um das Flair der Stadt zu entdecken.

Kunstliebhaber finden in Palma viele Museen und kleine Kunstgalerien von local Artists. Die Kathedrale von Mallorca ist ebenfalls ein kulturelles Highlight der Hauptstadt. Sie wurde zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert erbaut und zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Insel. Im November und Februar lässt sich ein besonderes Lichtphänomen in der Kathedrale beobachten: dann erstrahlt die große Rosette, die auch als Gotisches Auge bezeichnet wird, in einem ganz besonderen Licht. Am 2. Februar, dem Fest der Jungfrau von Candelaria, findet dieses spektakuläre Lichtspiel statt, das unter den Stadtbewohnern auch als „Magische Acht“ bezeichnet wird.







Mahón

In der Hauptstadt Menorcas, Mahón, finden Besucher viele spannende Sehenswürdigkeiten. So zum Beispiel die Festung La Mola, auch Festung Isabel II genannt, die sich in der Hafeneinfahrt befindet. Sie ist das wichtigste Werk militärischen Ingenieurwesens auf Menorca und zählt zu den größten Festungen aus dem 19. Jahrhundert. Sie wurde zwischen 1848 und 1875 erbaut. Grund hierfür war die bestehende Gefahr, dass ausländische Truppen Menorca besetzen könnten. Die Festung wurde vom Militäringenieur Montalambert entworfen, ist auch heute noch sehr gut erhalten und bietet Besuchern damit eine Reise in die militärische Vergangenheit Menorcas. In der Festung findet man die beeindruckende Puerta de la Reina, ein Eingang zu Ehren von Isabel II. und ein unterirdisches Labyrinth. Während einer Tour durch die Festung können Besucher die Wassersammelsysteme entdecken, den großen Platz, auf dem heutzutage Veranstaltungen organisiert werden sowie verschiedene Steinbrüche. Besondere Highlights in der Festung sind die Pulverkammer der Königin und das Gefängnis, das ursprünglich ein Lebensmittellager war und später auch als Militärgefängnis diente. Ein weiteres Highlight in Mahón ist die Kunstgalerie Hauser&Wirth, in der zeitgenössische Kunst ausgestellt wird. Die Galerie befindet sich auf der Illa del Rei, im Hafen von Mahón. Die kleine Insel erreichen Besucher mit einer kurzen Bootsfahrt vom Hafen von Maó aus. Insgesamt findet man hier acht Galerien mit Werken von Louise Bourgeois, Eduardo Chillida und Joan Miró. Außerdem findet man auf der Illa del Rei ein Marinelazarett aus dem 18. Jahrhundert.

Ibiza-Stadt

Auch Ibiza hat neben den zahlreichen Stränden und dem kristallklaren Wasser viele kulturelle Schätze zu bieten. So ist die Altstadt von Ibiza-Stadt ein sehenswerter Programmpunkt. Dalt Vila ist der höher gelegene Teil der Altstadt von Ibiza, der von Mauern umgeben ist. In der Altstadt findet man viele Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, wie z. B. das Rathaus, das ein ehemaliges Dominikanerkloster ist, die Kathedrale von Santa María de las Nieves sowie das Stadttor Ses Taules. Dieses befindet sich neben dem Mercat Vell, dem alten Markt. Im Jahre 1999 wurde Dalt Vila zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Tipp: Um Dalt Vila auf eine andere Art und Weise näher kennenzulernen, werden jeden Samstag szenische Führungen angeboten – so lernen Groß und Klein auf eine unterhaltsame Art, wie man damals lebte und wie die Befestigungsanlage erbaut wurde. Es ist eine kleine Zeitreise, bei der man mehr über die ibizenkische Kultur erfährt.

Sant Francesc

Die kleinste Insel der Balearen, Formentera, hat mit Sant Francesc eine sehr malerische Hauptstadt. Im ruhigen Fischerdorf findet man eine Pfarrkirche sowie eine Festung aus dem 18. Jahrhundert, die Schutz vor Piraten bieten sollte. Im Herzen der Stadt finden Besucher den schönsten Markt der Insel, der von Mai bis Oktober geöffnet hat. Hier gibt es viel zu entdecken – von Kunsthandwerk über Kleider und Schmuck bis hin zu handgefertigten Produkten kann man hier ein schönes und einzigartiges Mitbringsel finden. Wer mehr über die Geschichte Formenteras erfahren möchte, der sollte das ethnologische Museum in Sant Francesc besuchen. Hier lernen Besucher die traditionelle Kultur Menorcas kennen, wie z. B. einstige Werkzeuge der Bauern oder typische Küchenutensilien.