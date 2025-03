× Traumstadt Amsterdam feiert ihren 750. Geburtstag

Heuer blickt Amsterdam auf 750 Jahre Geschichte zurück! Von einem beschaulichen Fischerdorf zu einer pulsierenden europäischen Metropole – die Stadt feiert ihr beeindruckendes Erbe und ihre einzigartige Kultur mit einer Reihe außergewöhnlicher Veranstaltungen.

Amsterdam feiert Geburtstag: 750 Jahre ist das ehemalige Fischerdorf heuer alt. Kein Wunder, dass man das Jubiläum mit tollen Veranstaltungen begeht. Höhepunkte sind u.a. die Ausstellung im H‘ART Museum „Happy Birthday Amsterdam“, eine groß angelegte Feier auf der A10-Ringstraße (21. Juni 2025) sowie die spektakuläre Rückkehr des Hafenfestes SAIL Amsterdam von 20. bis 24. August. Die SAIL in Amsterdam ist ein riesiges Treffen für Segelfans, das nur alle 5 Jahre stattfindet. In den letzten Jahren hat sich die SAIL zu einem Volksfest auf dem Wasser entwickelt: Einheimische und Besucher bestaunen die wunderschönen Segelschiffe im Hafen und in den Grachten herrscht ausgelassene Stimmung.

Tipp: Am besten man erlebt die SAIL Amsterdam vom Boot aus. Vielfältige Angebote für Hafenrundfahrten finden Sie beispielsweise auf: www.getyourguide.at

Apropos Bootsfahrt: Eine Grachtenrundfahrt ist in Amsterdam mit seinen 165 Kanälen (mehr als Venedig!) ein absolutes Muss. Nicht alle Grachten sind von einzigartiger Schönheit, auf keinen Fall sollten Sie sich aber die „Gouden Bocht“ („Goldene Kurve“) entgehen lassen. An diesem Kanal, der sich von der Leidsestraat zur Vijzelstraat erstreckt, findet man die schönsten und prachtvollsten Grachtenhäuser in ganz Amsterdam. Von der Brücke an der Ecke zwischen Reguliersgracht und Herengracht bietet sich eine einzigartige Aussicht über fünfzehn Brücken. Dieses Jahr ist somit perfekt, um die Hauptstadt der Niederlande zu besuchen...

© Getty Images ×

Frühlings-Must

Amsterdam lässt sich freilich nicht nur per Boot, sondern auch perfekt per pedes entdecken. Flanieren Sie beispielsweise durch einen der schönen Parks. Der Vondelpark ist eine grüne Oase inmitten des Großstadttrubels. Mit seinen rund 47 Hektar ist diese Anlage richtig groß. Der Park steht unter Denkmalschutz und ist mit Abstand der beliebteste in Amsterdam. Sobald man diese Oase betritt, versinkt man in eine andere Welt. Ruhige Ecken mit Parkbänken und zwitschernden Vögeln, weitläufige Teiche, großzügige Rasenflächen und ein wunderschöner Rosengarten laden hier zum Entspannen ein.

Tipp: Besonders schön im Frühling ist ein Picknick an einem der Teiche des Parks.

Eines der malerischsten Viertel ist Jordaan. Der Stadtteil umfasst die westliche Seite des Grachtengürtels zwischen der Prinsengracht und der Lijnbaansgracht bis zur Leidsegracht. Jordaan war früher ein berüchtigtes Arbeiterviertel, die Grachten hier schmutzige Mülldeponien. Nach dem 2. Weltkrieg wurde sogar der Abbruch des ganzen Viertels diskutiert. Jedenfalls wurden die Häuser renoviert, die schmutzigsten Grachten zugeschüttet und die begrünten Innenhöfe („Hofjes“) unter Denkmalschutz gestellt. Heute leben in Jordaan Künstler, Designer und junge Familien, die ihre Kinder mit dem Bakfiets (Transportfahrrad) zur Schule bringen. Hierher kommt man am besten samstags ab 7 Uhr. Auf dem Bauernmarkt vor der Noorderkerk verkaufen Händler u. a. frische Austern, die man direkt am Stand verspeisen kann.

© Getty Images ×

Rotlichtviertel

Das Rotlichtviertel Amsterdams (liegt zwischen Centraal Station, Dam und Nieuwmarkt) durchläuft denselben Wandel, den Jordaan gemacht hat. Zwischen Spelunken und Sexshops etablieren sich schön langsam coole Clubs und gute Restaurants, wie etwa das „Mata Hari“. Dieses liegt (wie könnte es auch anders sein?) an einer Gracht, im Frühling sitzt man draußen, beobachtet Boote und Touristen.

Tipp: Fragen Sie hier nach dem Nordseefang des Tages, ist immer köstlich!

© Getty Images ×

Hotel-Tipps

Das Kimpton De Witt, ein elegantes Boutique-Hotel, liegt im Herzen von Amsterdam – nur wenige Schritte von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten entfernt. Die ideale Lage macht es zum perfekten Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden und an den Feierlichkeiten des Jubiläums teilzunehmen. Ein besonderes Highlight ist The Little House at Kimpton De Witt, eine außergewöhnliche dreistöckige Suite, die sich im ehemaligen Wohnhaus des niederländischen Dramatikers P. C. Hooft befindet.

Das InterContinental Amstel Amsterdam, eines der bekanntesten Luxushotels der Stadt, thront malerisch am Ufer der Amstel. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1867 gilt dieses Haus als Inbegriff von Eleganz.

Inmitten von Amsterdams Museumplein, wie das Museumsviertel auch genannt wird, liegt das Luxushotel Conservatorium – der perfekte Ausgangspunkt, um tief in die Kunst-tund Kulturszene der niederländischen Hauptstadt einzutauchen. Von der offenen Lobby im gläsernen Innenhof, die nicht ohne Grund als Wohnzimmer Amsterdams gilt, hat man die beste Sicht auf die zahlreichen RadfahrerInnen, die auf dem Weg zu einem der Museen sind. Aber auch von den Signature Suiten, wie der „Concert Suite“, die eine Hommage an die ehemalige Musikschule ist, sowie von der Dachterrasse der dreistöckigen „I love Amsterdam Suite“ genießt man den besten 360 Grad Blick auf das bunte Treiben der Stadt.