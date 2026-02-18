Vorsicht, Langfinger! In diesen Städten schlagen Taschendiebe am häufigsten zu

Stellen Sie sich vor: Sie stehen vor dem Eiffelturm, knipsen ein Selfie oder genießen Pasta in Rom und plötzlich ist die Geldbörse weg! Was als Traumreise begann, verwandelt sich plötzlich in einen Albtraum. Ein neues Ranking hat jetzt enthüllt, in welchen Städten Sie besonders aufpassen sollten.

Sie wollen eigentlich nur ein Selfie vor einer weltberühmten Sehenswürdigkeit machen oder entspannt durch die Altstadt schlendern. Doch während Sie den Moment genießen, lauern sie schon: professionelle Taschendiebe. Ein kleiner Ruck im Gedränge, ein kurzes Ablenkungsmanöver und Sekunden später sind Geldbörse, Smartphone oder Pass spurlos verschwunden.

Der Gepäckaufbewahrungsanbieter Radical Storage hat über 13.000 Google-Rezensionen (Zeitraum Oktober 2024 bis November 2025) ausgewertet und analysiert, wo die meisten Langfinger unterwegs sind. Wir verraten, wo Sie Ihre Wertsachen besonders gut festhalten müssen:

Platz 1: Paris, Frankreich

© Getty Images

Es ist der unrühmliche Spitzenreiter: Die französische Hauptstadt führt das Ranking mit weitem Abstand an. Ganze 16,5 Prozent aller Diebstahlberichte stammen aus Paris. Millionen Touristen am Eiffelturm oder in den engen Gassen von Montmartre sind für die Diebe ein gefundenes Fressen. Besonders bei diesen fiesen Tricks sollten Sie wachsam sein:

Der "Freundschaftsarmband"-Trick: Ein Bändchen wird Ihnen gegen Ihren Willen umgebunden, während Sie protestieren, werden Ihre Taschen geleert.

Der "verlorene Ring": Jemand hebt einen goldenen Ring auf und fragt, ob es Ihrer sei, reine Ablenkung!

Vorgetäuschte Spenden: Unterschriftenlisten lenken vom Zugriff auf den Rucksack ab.

Platz 2: Rom, Italien

Italiens Hauptstadt landet mit 10,7 Prozent der Meldungen auf dem zweiten Platz. Besonders an den Hotspots wie dem Kolosseum, der Vatikanstadt und dem Trevi-Brunnen herrscht Hochbetrieb für Taschendiebe. In den überfüllten Bussen und an Verkehrsknotenpunkten schlagen die Profis blitzschnell zu.

Platz 3: Barcelona, Spanien

Die spanische Metropole bleibt ein Dauerbrenner im Negativ-Ranking. In 5,3 Prozent der Fälle warnen Google-Nutzer vor Diebstählen in der katalanischen Metropole. Vor allem auf der berühmten Flaniermeile Las Ramblas sollten Sie Ihre Wertsachen direkt am Körper tragen. In den überfüllten Touristenzentren Barcelonas gilt: Wachsamkeit ist der beste Schutz.

Platz 4: Bangkok, Thailand

Thailands pulsierende Hauptstadt Bangkok verzeichnet 4,4 Prozent der Diebstahlmeldungen. Besonders an den spirituellen und kulturellen Highlights wie dem Grand Palace (Smaragd-Buddha) oder im Shopping-Rausch auf dem Chatuchak-Markt und in Chinatown schlagen die Täter zu. Auch das beliebte Areal "Asiatique The Riverfront" ist ein Risikogebiet für unvorsichtige Urlauber.

Platz 5 (geteilt): Orlando & Istanbul

© Getty Images

Den fünften Platz teilen sich zwei sehr unterschiedliche Ziele mit jeweils 4,3 Prozent. Orlando verzeichnet sogar die höchste Rate an gemeldeten Raubüberfällen (12,5 % innerhalb der Berichte). In den Resorts und Parks wiegen sich viele Urlauber in falscher Sicherheit. In Istanbul warnt auch das Auswärtige Amt. Eine beliebte Masche: Bettelnde Kinder, die Touristen umringen und ablenken, während Komplizen zugreifen.

So schützen Sie sich vor Taschendieben

Gesunde Skepsis: Wenn Fremde Sie in Gespräche verwickeln oder Ihnen etwas „schenken“ wollen – gehen Sie sofort weiter.

Keine Show: Teure Uhren und dicke Portemonnaies ziehen Blicke magisch an, lassen Sie Luxusgegenstände lieber im Hotelsafe.

Wertsachen verstecken: Tragen Sie Geld und Papiere eng am Körper (z.B. in einer Bauchtasche unter dem Shirt).

Lassen Sie sich die Reiselust nicht verderben, aber bleiben Sie wachsam! Ein gesundes Misstrauen ist in diesen Städten der beste Reisebegleiter.