Spontan verreisen? DIESE Städte sind im Herbst besonders schön

Herbst heißt nicht nur graue Tage! Manche Städte verwandeln sich jetzt in bunte Postkartenmotive, andere überraschen mit Sonne. Ob goldene Parks in Europa oder mediterranes Lichtgefühl: Diese Reiseziele machen den Herbst zur schönsten Jahreszeit.

Sommer vorbei, Winter noch nicht da – willkommen in der Jahreszeit, in der wir Kastanien sammeln, Pumpkin Spice Latte trinken und uns fragen: „Warum hat eigentlich mein Pulli mehr Haare als meine Katze?“ Aber genau jetzt zeigt sich Europa (und ein bisschen darüber hinaus) von seiner schönsten Seite. Manche Städte leuchten in Gold, Rot und Orange, andere überraschen mit besonders viel Sonnenschein. Hier die besten Ziele für den perfekten Herbst-Trip:

1. Städte mit Parks, die jetzt aussehen wie Gemälde

München

Der Englische Garten, der Nymphenburger Schlosspark oder die Isar-Auen – München sieht im Herbst aus, als hätte jemand eine Farbpalette verschüttet. Ein Spaziergang durch den Englischen Garten mit anschließendem Stop im Biergarten (ja, die haben auch im Herbst geöffnet!) ist Herbst-Feeling pur.

© Getty Images

Wien

Zwischen Praterallee, Augarten und Schönbrunn fühlen Sie sich wie in einem Märchenbuch. Überall Kastanien, bunte Blätter und dieses goldene Abendlicht, das selbst den verregneten Herbsttag noch irgendwie romantisch macht.

© Getty Images

Paris

Im Jardin du Luxembourg oder entlang der Seine treiben bunte Blätter vorbei, während man mit Schal und Croissant bewaffnet den perfekten Herbst-Spaziergang absolviert. Paris + Herbstlaub = 100 % Insta-tauglich.

© Getty Images

Prag

Die Karlsbrücke im Morgendunst, umgeben von bunten Bäumen an der Moldau – Prag ist im Herbst fast schon kitschig schön. Der Hradschin wirkt in der Herbstsonne besonders märchenhaft.

© Getty Images

Edinburgh

Wenn Nebel über die alten Gemäuer zieht und die Bäume in Gold- und Rottönen leuchten, ist die schottische Hauptstadt fast schon eine Filmkulisse. Perfekt für alle, die ein bisschen „Harry-Potter-Herbst“ erleben wollen.

© Getty Images

Amsterdam

Die Grachten mit gelben und roten Baumreihen sind einfach ein Traum. Ein Fahrrad, ein Schal und ein kleiner Umweg in ein gemütliches Café machen den Herbst hier zur schönsten Jahreszeit.

© Getty Images

2. Städte, in denen die Sonne besonders lang durchhält

Lissabon

Während wir schon die ersten Nebeltage zählen, gibt’s hier Sonne, milde 20 Grad und die beste Gelegenheit, durch die Altstadt zu schlendern, ohne im Hochsommer-Schwitz-Flash zu landen.

© Getty Images

Rom

Die ewige Stadt hat im Herbst einfach Charme: weniger Tourist:innen, goldenes Abendlicht am Kolosseum und Cappuccino im Freien. Plus: Pizza schmeckt bei jedem Wetter.

© Getty Images

Barcelona

Noch mal Sonne tanken, am Strand spazieren gehen und abends Tapas futtern – Barcelona kennt praktisch keine „grauen“ Herbsttage.

© Getty Images

Athen

Auch im Herbst ist es hier warm genug, um draußen zu sitzen, Oliven und Meze zu genießen und dabei das Leben nicht ganz so ernst zu nehmen.

© Getty Images

Valletta (Malta)

Ein echter Geheimtipp: Noch bis weit in den Oktober hinein sind Badetage drin. Und die Altstadt in ihrem warmen Sandstein-Ton leuchtet mit der Herbstsonne um die Wette.

© Getty Images

Sevilla

Wenn die Sommerhitze vorbei ist, zeigt sich Sevilla von seiner besten Seite: Sonne, Orangenbäume und die maurische Architektur strahlen im goldenen Herbstlicht.

© Getty Images

Der Herbst ist alles – nur nicht langweilig. Ob bunte Blätter im Park oder Sonne am Mittelmeer: Die Saison bietet jede Menge Gründe, Koffer zu packen.