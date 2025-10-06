Falstaff kürt die schönsten Spa-Hotels in Österreich

Bereits zum dritten Mal kürt Falstaff die besten Spa- und Wellbeingadressen des Landes.
Im neuen Falstaff Spa Guide 2026 wurden die besten Spa-Hotels in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz ausgezeichnet. Über 500 Top-Adressen schafften es in den aktuellen Guide - 170 davon aus Österreich.
So wurden die besten Spa-Hotels gewählt
Bewertet wurden die Hotels mit maximal 100 Punkten nach folgenden Kriterien:
- Ambiente (10 Punkte)
- Spa-Bereich (40 Punkte)
- Treatments (15 Punkte)
- Sport & Fitness (15 Punkte)
- Kulinarik (20 Punkte)
Neben den 506 ausgezeichneten Hotels gab es in diesem Jahr auch acht Sonderauszeichnungen in den Kategorien "Best Classic Spa", "Best Kur & Detox", "Best Medical Spa", "Best New Opening", "Hidden Champion", "Best Adults-only Spa", "Best Family Spa" und "Spa-Hotel des Jahres".
Sonderauszeichnungen Österreich
- Spa-Hotel des Jahres: Rosewood Schloss Fuschl, Hof bei Salzburg
- Best Classic Spa: Naturhotel Forsthofgut, Leogang
- Best Kur & Detox: Mayrlife Medical Health Resort Altaussee, Altaussee
- Best Medical Spa: Lanserhof Lans, Lans
- Best Family Spa: Familien Natur Resort Moar Gut, Großarl
- Best Adults-only Spa: G’sund & Natur Hotel DIE WASNERIN, Bad Aussee
- Hidden Champion: WIESERGUT, Saalbach-Hinterglemm
- Best New Opening: Mount Med Resort, Wildschönau-Oberau
Das Rosewood Schloss Fuschl am Fuschlsee wurde zum Spa-Hotel des Jahres gekürt.
Laut Falstaff: Die 10 besten Spa-Hotels Österreichs
Vom Wellnes-Hotspot in Salzburg bis zum Longevity-Tempel in Tirol, das sind die 10 besten Spa-Hotels des Landes:
- Rosewood Schloss Fuschl (Salzburg) - 100 Punkte
- Naturhotel Forsthofgut (Salzburg) - 100 Punkte
- Interalpen Hotel Tyrol (Tirol) - 100 Punkte
- Hotel Schloss Seefels (Kärnten) - 100 Punkte
- Hotel Krallerhof (Salzburg) - 99 Punkte
- Alpin Resort Sacher (Tirol) - 99 Punkte
- Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort (Salzburg) - 99 Punkte
- Bio- und Wellnessresort Stanglwirt (Tirol) - 99 Punkte
- Mountain Resort Feuerberg (Kärnten) - 99 Punkte
- Almwellness Hotel Pierer (Steiermark9 - 99 Punkte
"Wer heute Erholung sucht, erwartet mehr als nur eine Massage und einen Dampfbadbesuch. Er sucht Erlebnisse, Expertise – und Orte, die nicht nur den Körper, sondern auch den Geist berühren", so Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam.