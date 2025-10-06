Alles zu oe24VIP
Das Rosewood Schloss Fuschl am Fuschlsee wurde zum Spa-Hotel des Jahres gekürt.
© Rosewood Schloss Fuschl

Spa-Guide

Falstaff kürt die schönsten Spa-Hotels in Österreich

06.10.25, 12:25
Bereits zum dritten Mal kürt Falstaff die besten Spa- und Wellbeingadressen des Landes.

Im neuen Falstaff Spa Guide 2026 wurden die besten Spa-Hotels in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz ausgezeichnet. Über 500 Top-Adressen schafften es in den aktuellen Guide - 170 davon aus Österreich.

So wurden die besten Spa-Hotels gewählt

Bewertet wurden die Hotels mit maximal 100 Punkten nach folgenden Kriterien:

  • Ambiente (10 Punkte)
  • Spa-Bereich (40 Punkte)
  • Treatments (15 Punkte)
  • Sport & Fitness (15 Punkte)
  • Kulinarik (20 Punkte)

Neben den 506 ausgezeichneten Hotels gab es in diesem Jahr auch acht Sonderauszeichnungen in den Kategorien "Best Classic Spa", "Best Kur & Detox", "Best Medical Spa", "Best New Opening", "Hidden Champion", "Best Adults-only Spa", "Best Family Spa" und "Spa-Hotel des Jahres".

Sonderauszeichnungen Österreich

  • Spa-Hotel des Jahres: Rosewood Schloss Fuschl, Hof bei Salzburg
  • Best Classic Spa: Naturhotel Forsthofgut, Leogang
  • Best Kur & Detox: Mayrlife Medical Health Resort Altaussee, Altaussee
  • Best Medical Spa: Lanserhof Lans, Lans
  • Best Family Spa: Familien Natur Resort Moar Gut, Großarl
  • Best Adults-only Spa: G’sund & Natur Hotel DIE WASNERIN, Bad Aussee
  • Hidden Champion: WIESERGUT, Saalbach-Hinterglemm
  • Best New Opening: Mount Med Resort, Wildschönau-Oberau 

Das Rosewood Schloss Fuschl am Fuschlsee wurde zum Spa-Hotel des Jahres gekürt.

© Rosewood Schloss Fuschl

Laut Falstaff: Die 10 besten Spa-Hotels Österreichs

Vom Wellnes-Hotspot in Salzburg bis zum Longevity-Tempel in Tirol, das sind die 10 besten Spa-Hotels des Landes:

  1. Rosewood Schloss Fuschl (Salzburg) - 100 Punkte
  2. Naturhotel Forsthofgut (Salzburg) - 100 Punkte
  3. Interalpen Hotel Tyrol (Tirol) - 100 Punkte
  4. Hotel Schloss Seefels (Kärnten) - 100 Punkte
  5. Hotel Krallerhof (Salzburg) - 99 Punkte
  6. Alpin Resort Sacher (Tirol) - 99 Punkte
  7. Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort (Salzburg) - 99 Punkte
  8. Bio- und Wellnessresort Stanglwirt (Tirol) - 99 Punkte
  9. Mountain Resort Feuerberg (Kärnten) - 99 Punkte
  10. Almwellness Hotel Pierer (Steiermark9 - 99 Punkte

Falstaff kürt die schönsten Spa-Hotels in Österreich
© Naturhotel Forsthofgut

"Wer heute Erholung sucht, erwartet mehr als nur eine Massage und einen Dampfbadbesuch. Er sucht Erlebnisse, Expertise – und Orte, die nicht nur den Körper, sondern auch den Geist berühren", so Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam.

