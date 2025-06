"World's 50 Best Restaurants 2025": Wiener Restaurant zählt zu den besten der Welt

Die internationale Spitzengastronomie versammelte sich am Donnerstagabend in Turin, um die Verleihung von "The World's 50 Best Restaurants 2025" zu feiern. Zum besten Restaurant der Welt wurde das Maido in Lima gekürt. Ein Wiener Restaurant landete auf dem 33. Platz.

Einmal im Jahr blickt die kulinarische Welt gespannt auf ein ganz besonderes Ranking: "The World’s 50 Best Restaurants". Seit 2002 kürt eine internationale Jury aus Spitzenköchen, Food-Kritikern und Gastronomie-Experten die innovativsten und herausragendsten Restaurants weltweit. Die Liste gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche – ein Ritterschlag für jede Küche. Im Fokus stehen nicht nur herausragende Gerichte, sondern auch Kreativität, Nachhaltigkeit und das Gesamterlebnis.

Das beste Restaurant der Welt liegt in Lima

Besonders hervorsticht dabei das Maido in Lima – es wurde aktuell zum "World's Best Restaurant" ernannt. Das berühmte Nikkei-Restaurant unter der Leitung des Chefkochs Mitsuharu 'Micha' Tsumura, klettert von No.5 im Jahr 2024 auf den ersten Platz. Maido ist bekannt für die Kombination aus präziser japanischer Kochkunst und frischen peruanischen Zutaten und bietet ein mehrgängiges Degustationsmenü, das auf saisonalen Produkten und kulturellen Geschichten basiert. Vom herzlichen 'Maido!'-Gruß bis zum letzten Bissen spiegelt das Erlebnis mehr als 15 Jahre Innovation und Hingabe wider. In der Rangliste folgen Asador Etxebarri (No.2) in Atxondo, Spanien, und Quintonil (No.3) in Mexiko-Stadt.

Steirereck in Wien landet auf Platz 33

Auch Österreich ist heuer wieder im Ranking vertreten: Das Steirereck in Wien schaffte es diesmal auf den 33. Platz in der renommierten Bestenliste. Als "Österreich auf dem Teller" wurde die Küche im Steirereck zusammengefasst. Dort bekomme man "eine Geschichtsstunde der österreichischen Gastronomie mit zeitgenössischem Flair", hieß es weiter.

Die Top 50 Restaurants der Welt

Maido – Lima Asador Etxebarri – Atxondo Quintonil – Mexico City Diverxo – Madrid Alchemist – Copenhagen Gaggan – Bangkok Sézanne – Tokyo Table by Bruno Verjus – Paris Kjolle – Lima Don Julio – Buenos Aires Wing – Hong Kong Atomix – New York Potong – Bangkok Plénitude – Paris Ikoyi – London Lido 84 – Gardone Riviera Sorn – Bangkok Reale – Castel di Sangro The Chairman – Hong Kong Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico Narisawa – Tokyo Sühring – Bangkok Boragó – Santiago Elkano – Getaria Odette – Singapore Mérito – Lima Trèsind Studio – Dubai Lasai – Rio de Janeiro Mingles – Seoul Le Du – Bangkok Le Calandre – Rubano Piazza Duomo – Alba Steirereck – Vienna Enigma – Barcelona Nusara – Bangkok Florilège – Tokyo Orfali Bros – Dubai Frantzén – Stockholm Mayta – Lima Septime – Paris Kadeau – Copenhagen Belcanto – Lisbon Uliassi – Senigallia La Cime – Osaka Arpège – Paris Rosetta – Mexico City Vyn – Skillinge Celele – Cartagena Kol – London Restaurant Jan – Munich

Sonderauszeichnungen

Albert Adrià, Chefkoch und Inhaber des Enigma (No.34), erhält den Estrella Damm Chefs' Choice Award 2025, die einzige Auszeichnung, die von Kochkollegen vergeben wird. Massimo Bottura und Lara Gilmore, das visionäre Duo hinter der Osteria Francescana, werden gemeinsam mit dem Woodford Reserve Icon Award für ihre kulinarischen Innovationen und wirkungsvollen sozialen Projekte ausgezeichnet.

Maxime Frédéric, von Cheval Blanc Paris und Plénitude (No.14), wird The World's Best Pastry Chef 2025 ernannt, gesponsert von Sosa, während Mohamed Benabdallah von Asador Etxebarri den The World's Best Sommelier Award für sein umfassendes Fachwissen über Wein und seine meisterhaften Kombinationen erhält.

Potong in Bangkok (No.13) erhält den Highest New Entry Award 2025, während Ikoyi in London (No.15) den Highest Climber Award 2025, gesponsert von Lee Kum Kee, erhält. Celele in Cartagena (No.48) wird für sein Engagement für die biologische Vielfalt und das regionale Erbe mit dem Sustainable Restaurant Award ausgezeichnet.

Angélica Ortiz, eine aufstrebende kolumbianische Köchin, gewinnt das Stipendium 50 Best Restaurants Scholarship in Zusammenarbeit mit Parmigiano Reggiano.