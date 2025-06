Bei den "European Hot Sauce Awards 2025" in Berlin wurde Österreichs internationaler Chili-Champ Tommy Hlatky gemeinsam mit dem bekannten Salzburger Content-Creator AustrianKiwi für die beste Chili-Sauce des Kontinents ausgezeichnet.

Zusammen mit dem Content-Creator Jonny Balchin (besser bekannt als AustrianKiwi, 735.000 Follower auf Instagram) hat Österreichs 7-facher Chilisaucen-Weltmeister Tommy Hlatky die neue Chilisauce "nur a bissi schaf" auf den Markt gebracht. Jetzt wurde diese in Berlin bei den "European Hot Sauce Awards 2025" auf Anhieb zur besten Chilisauce Europas gekürt.

Europas beste Chilisauce kommt aus Kärnten

In der Kategorie "Mild Chili Sauce" räumten die beiden Freunde Gold ab. Insgesamt wurden mehr als 240 Saucen aus ganz Europa eingereicht. Das Geheimnis der "nur a bissi schaf"-Sauce ist die fruchtig milde Ananas-Kiwi-Fruchtbasis, mit nur 9 Prozent Anteil an Habanero-Chilis.

Die Chilisauce aus Kärnten gewann in der Kategorie "Mild Chili Sauce". © TOMS HOT STUFF ×

Produziert mit Internet-Star AustrianKiwi

Die preisgekrönte Chilisauce ist das Ergebnis einer gleichsam scharfen wie auch zufälligen Zusammenarbeit. Eigentlich war AustrianKiwi Jonny Balchin zunächst nur auf der Suche nach einem Chiliproduzenten. Was mit einer einfachen Anfrage an den Kärntner Chilisaucen-Champ Tommy Hlatky begann, wurde binnen kürzester Zeit zu einer Erfolgsgeschichte: Im Dezember 2024 launchten Hlatky und AustrianKiwi die zunächst auf 444 Stück limitierte Box mit drei einzigartigen Chilisaucen. "nur a bissi schaf", "nix für’n kindergeburtstag" und "geh leck mi am arsch". Innerhalb von sechs Tagen war das Saucen-Trio restlos ausverkauft.

Chilisaucen-Champ produziert 16 verschiedene Saucen

Für Tommy Hlatky reiht sich der aktuelle Europameistertitel in eine Reihe zahlreicher Auszeichnungen aus aller Welt ein: Mit seinen Chilisaucen holte der Klagenfurter in den vergangenen Jahren insgesamt 48 Awards – darunter 7 Weltmeistertitel bei den wohl renommiertesten Bewerben in Sachen "Fiery Foods", den "Scovie Awards" in New Mexico, den "Hot Pepper Awards" in New York und den "International Flavor Awards" in Wisconsin.

Insgesamt produziert der österreichische Chilisaucen-Champ in seiner Klagenfurter Manufaktur inzwischen 16 unterschiedliche Saucen. Und die scharfen Ideen gehen ihm nicht aus. Hlatky: "Wir haben heute Fans aus aller Welt und denen wollen wir natürlich auch immer wieder neue Kreationen bieten." Man darf also gespannt sein, mit welchen neuen scharfen Saucen der Kärntner die Chili-Welt weiter erobern wird.