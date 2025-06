"50 Top Pizza": Diese Wiener Pizzeria ist die drittbeste in Europa!

Beim renommierten "50 Top Pizza Europa 2025"-Ranking konnte sich eine Pizzeria in Wien auch heuer wieder einen Platz am Podium sichern.

Die europäische Pizza-Elite traf sich heuer in Madrid, wo die renommierte Liste "50 Top Pizza Europa 2025" präsentiert wurde – und Österreich darf sich erneut freuen: Die Wiener Pizzeria Via Toledo Enopizzeria von Francesco Calò sicherte sich zum wiederholten Mal den dritten Platz und zählt damit weiterhin zur absoluten Crème de la Crème der europäischen Pizzaszene.

Konstante Qualität auf Weltklasseniveau

Kaum Bewegung gab es an der Spitze des Rankings: Wie schon im Vorjahr belegt die Londoner Pizzeria Napoli on the Road Platz eins. Der spanische Newcomer Baldoria aus Madrid schafft es auf Rang zwei. Den dritten Platz teilen sich die Via Toledo Enopizzeria im 8. Wiener Gemeindebezirk und die Pizzeria Sartoria Panatieri in Barcelona.

Auf der Instagram-Seite des Lokals zeigt sich Francesco Calò gerührt: "Jahr für Jahr auf dem Podium zu stehen, ist eine unglaubliche Ehre, aber auch eine echte Herausforderung. Es ist nie einfach, an der Spitze zu bleiben – es erfordert Hingabe, Beständigkeit, Leidenschaft und Weitblick."

Im Vorjahr wurde Calò zudem mit dem Sonderpreis für die beste Pizza-Kreation ausgezeichnet – seine "Nero di Marinara" überzeugte die Jury 2024 auf ganzer Linie.

50 Top Pizza Europa 2025

1 Napoli on the Road – London, England

2 Baldoria – Madrid, Spain

3 Sartoria Panatieri – Barcelona, Spain

3 Via Toledo – Vienna, Austria

4 50 Kalò – London, England

5 IMperfetto – Puteaux, France

6 Pizza Zulu – Fürth, Germany

7 nNea – Amsterdam, The Netherlands

8 Fratelli Figurato – Madrid, Spain

9 Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovakia

10 Forno d’Oro – Lisbon, Portugal

11 La Balmesina – Barcelona, Spain

11 La Piola Pizza – Brussels, Belgium

12 Surt – Copenhagen, Denmark

13 Stile Napoletano – Chester, England

14 Demaio – Bilbao, Spain

15 Franko’s Pizza & Bar – Zagreb, Croatia

16 Little Pyg – Dublin, Ireland

17 Matto Napoletano – Skopje, Republic of North Macedonia

18 Zielona Górka – Pabianice, Poland

19 da PONE – Zurich, Switzerland

20 Babette – Stockholm, Sweden

21 La Pizza è Bella – Antwerp, Belgium

22 Forza – Helsinki, Finland

23 MaMeMi – Copenhagen, Denmark

24 450°C – Turku, Finland

25 L’Antica Pizzeria – London, England

26 Pietra – Belgrade, Serbia

27 Pizza Nuova – Prague, Czech Republic

28 Ciao a Tutti – Warsaw, Poland

29 Oobatz – Paris, France

30 Pop’s Pizza – Ljubljana, Slovenia

31 Buon Appetito – Burgess Hill, England

32 Arte Bianca – Sagres, Portugal

33 Roco – Paris, France

34 Majstor i Margarita – Belgrade, Serbia

35 NAPIZZA – Nuremberg, Germany

36 Infraganti – Alicante, Spain

37 La Manifattura – Paris, France

38 Calvello’s – Munich, Germany

39 Fimmina – Paris, France

40 Gasparic – Girona, Spain

41 Belli di Mamma – Budapest, Hungary

42 Margherita Pizzeria – Tallinn, Estonia

43 Kytaly – Geneva, Switzerland

44 ‘naPizzà – Brussels, Belgium

45 Villa Severino – Helsinki, Finland

46 ZANO – Iași, Romania

47 Mamma Pizza – Oslo, Norway

48 Bottega Ceccarelli – Brunswick, Germany

49 Filo D’olio – Sarıyer – Istanbul, Türkiye

50 O’Panuozzo – Utrecht, The Netherlands

Italien erhält eigenes Ranking

Wie jedes Jahr wird Italien im Top 50 Pizza-Ranking separat bewertet – das italienische Ranking wird im Juli veröffentlicht. Denn im Mutterland der Pizza ist die Konkurrenz besonders hoch und die Auswahl an Weltklasse-Betrieben enorm.