Frozen, feurig, fancy: Der Spicy Sauvy B ist DER Sommer-Drink 2025

Der „Spicy Sauvy B“ ist der überraschend scharfe Trend-Drink des Sommers. Warum alle plötzlich gefrorenen Sauvignon Blanc mit Chili trinken – und wie einfach Sie ihn selbst machen können, lesen Sie hier.

Haben Sie schon vom „Spicy Sauvy B“ gehört? Wenn nicht, dann wird’s höchste Zeit – denn dieser gefrorene Jalapeño Sauvignon Blanc ist gerade dabei, die Cocktailkarten (und TikTok-Feeds) dieser Welt zu erobern. Klingt schräg? Ist es auch. Aber genau das macht ihn zum „It-Drink“ des Sommers.

Trend-Drink 2025: Was ist eigentlich ein Spicy Sauvy B?

Kurz gesagt: Ein Sauvignon Blanc mit Kick. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes – denn der beliebte Weißwein bekommt durch Jalapeño-Streifen eine feurige Note, die es in sich hat.

Das Rezept ist so einfach, dass Sie nicht mal ein Cocktail-Profi sein müssen:

Ein Glas gut gekühlter Sauvignon Blanc

Ein bis zwei frische Jalapeño-Scheiben rein

Umrühren, durchatmen, genießen

Warum wollen plötzlich alle diesen Drink?

Weil es knallt – geschmacklich, optisch und natürlich auf Social Media. Im Mai schnellte das Suchinteresse für „Frozen Jalapeño Sauvignon Blanc“ steil nach oben, und seitdem posten Menschen weltweit ihre feurig-fruchtigen Experimente mit dem neuen Sommerdrink.

Dabei ist die Kombi aus fruchtiger Säure des Sauvignon Blanc und der leichten Schärfe der Jalapeños gar nicht so abwegig, wie man im ersten Moment denken mag:

Die Schärfe hebt die frischen Zitrusnoten hervor, die man am Wein oft so liebt – und verleiht dem Drink eine würzige Tiefe, die an Sommer, Salsa und Sonnenuntergänge erinnert.

Für wen ist der Spicy Sauvy B was?

Für alle, die…

Wein mögen, aber auch mal was Neues wollen

es scharf, aber nicht übertrieben brennend mögen

bei Drinks gerne mitreden – und mittrinken

und für alle, die auf der nächsten Sommerparty ein Gesprächsthema suchen

Und das Beste: Man muss weder Barkeeper sein noch einen Thermomix besitzen, um sich den Trend-Drink selbst zu mixen. Einfach einfrieren, schnibbeln, rein damit – fertig ist die scharfe Erfrischung.

Der Spicy Sauvy B ist kein Getränk für Langweiler:innen. Er ist ein Statement. Also: Trauen Sie sich! Vielleicht wird dieser feurige Sommerdrink ja auch Ihr neuer Lieblingsbegleiter auf Balkonien. Und falls nicht: Sie haben es zumindest probiert. Und das ist bei Trends ja schon die halbe Miete.