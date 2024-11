Beste Chilisauce der Welt kommt wieder aus Kärnten

Der Klagenfurter Chilisaucen-Produzent Tommy Hlatky hat den begehrten Titel bei den Scovie Awards 2025 in Albuquerque in New Mexico geholt.

Klagenfurt/New Mexico. Marillen, Tomaten, Kärntner Chilis, etwas Knoblauch und Curry: Das sind die Zutaten für die neue beste Chilisauce der Welt, mit der der Klagenfurter Chilisaucen-Produzent Tommy Hlatky soeben den begehrten Titel bei den Scovie Awards 2025 in Albuquerque in New Mexico geholt hat. 965 scharfe Saucen aus 49 Ländern wurden eingereicht. Auf Platz 1 in der Kategorie "Barbecue - World Beat" wählte die Jury die "BRENNSTOFF Currylicious - Spicy Curry Sauce" aus der Klagenfurter Chilisaucen-Manufaktur "TOM’S HOT STUFF". Für Hlatky ist das der 5. Weltmeistertitel in Folge, jedes Mal mit einem anderen Produkt. Ein Kunststück, das vor ihm noch niemandem gelungen ist.

Das Geheimnis der "BRENNSTOFF Currylicious - Spicy Curry Sauce" ist das außergewöhnliche Fruchterlebnis gepaart mit der angenehmen und milden Schärfe aus Kärntner Chilis. Erhältlich ist die neue beste Chilisauce der Welt bei INTERSPAR, EUROSPAR, SPAR-Gourmet sowie in ausgewählten Delikatessenläden und über den offiziellen Onlineshop www.tomshotstuff.at.

Bei den Scovie Awards 2025 gab es für den Chilisaucen-Weltmeister auch noch zwei weitere Top-Platzierungen: "TOM’S HOT SAUCE - Afterglow" erreichte in den Kategorien "All Natural-Hot" sowie "World Beat-XXX Hot" jeweils den zweiten Platz. Diese ist übrigens die mit Abstand schärfste Sauce im Sortiment von Hlatky. Das liegt am 16 Prozent hohen Anteil der gefürchteten "Caroliner Reaper"-Chili mit 2,4 Millionen Scoville. Die weiteren Zutaten sind Marille, Ananas, Mango sowie ein hochwertiger Essig und unterschiedliche Gewürze, die dieser Kreation trotz der intensiven Schärfe ein erstaunlich fruchtiges Aroma verleihen.

© Bernhard Schindler ×

Insgesamt produziert der österreichische Chilisaucen-Kaiser in seiner Klagenfurter Manufaktur inzwischen zwölf unterschiedliche Saucen. Mehr als 130.000 Flaschen gehen jedes Jahr in alle Welt. Für jede der Saucen gilt: pure Früchte, kein Konzentrat, keine künstlichen Konservierungsstoffe und ausschließlich Zutaten höchster Qualität. Die Chilis selbst stammen sogar aus Kärnten: Mehr als 2500 Chili-Pflanzen werden in insgesamt neun Gewächshäusern der „Gärtnerei Blumen Steiner“ in Bleiburg angebaut.

Bereits 34 Awards in aller Welt geholt

Mit seinen Chilisaucen holte Tommy Hlatky in den vergangenen Jahren insgesamt 34 Awards in aller Welt. Die fünf aufeinanderfolgenden Titel bei den renommierten Scovie Awards bedeuten einen Rekord: 2021 siegte er mit "TOM’S HOT SAUCE - Original", 2022 mit "TOM’S HOT BOWL - Cocktail", 2023 mit "TOM’S HOT SAUCE - Bonfire", 2024 mit "TOM’S HOT SAUCE - Evergreen" und bei den Scovie Awards 2025 nun mit "BRENNSTOFF Currylicious - Spicy Curry Sauce".