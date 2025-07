"Für immer" – Diogo Jotas Witwe bricht ihr Schweigen

Rute Cardoso, die Witwe von Diogo Jota, meldete sich erstmals nach seinem Tod zu Wort.

Einen Monat nach ihrer Hochzeit hat Rute Cardoso, die Witwe von Diogo Jota, eine bewegende Nachricht auf Instagram veröffentlicht. Die Bilder zeigen das frisch vermählte Paar bei ihrer Trauung in Porto, darunter ein intimer Moment, in dem sie Händchen halten. Unter den Fotos der Zeremonie schrieb sie: "Ein Monat unseres 'Bis dass der Tod uns scheidet' Für immer. Deine kleine Weiße (Anm. Übersetzung von "Branquinha" – ein portugiesischer Kosename)." Jota, Star des FC Liverpool, und Cardoso hatten am 22. Juni 2025 in Porto geheiratet – nur elf Tage vor seinem tragischen Tod. Das Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Dinis (4), Duarte (2) und die acht Monate alte Mafalda.

Am 3. Juli starb Jota gemeinsam mit seinem Bruder André Silva bei einem Autounfall in Nordspanien. Die Nachricht erschütterte die Fußballwelt. Der FC Liverpool reagierte sofort: Jotas Rückennummer 20 wurde in Absprache mit seiner Familie dauerhaft zurückgezogen. Auf der Vereinswebsite ist sein Spielerprofil nun unter dem Titel "Forever" zu finden, versehen mit der Botschaft: "Er wird immer unsere Nummer 20 sein."

Wandbild zu Ehren Jotas

Trainer Arne Slot betonte in einem Interview, dass diese Geste das Mindeste sei: "Wir tragen ihn für immer in unseren Herzen." Ein Wandbild zu Ehren Jotas wurde kürzlich nahe Anfield fertiggestellt, und Rute Cardoso besuchte mit dem Team die Gedenkstätte.

Auch sein früherer Klub Wolverhampton Wanderers ehrte ihn: Jota wurde posthum in die Hall of Fame aufgenommen. Zwischen 2017 und 2020 erzielte er dort 44 Tore in 131 Spielen. Danach wechselte er für 41 Millionen Pfund nach Liverpool.

Anlässlich eines Testspiels gegen Preston gedachte Liverpool mit Schweigeminute, Trauerflor, Stadionhymne und einem Sonderheft des Verstorbenen. Auch bei seinem Begräbnis in Portugal erwiesen zahlreiche Mitspieler wie Van Dijk, Gomez und Alisson dem beliebten Stürmer die letzte Ehre. Die Fußballwelt trauert um einen der ihren.