"Nicht zu schnell!" Augenzeuge widerspricht Polizei im "Fall Jota"

Während die Polizei nach dem tödlichen Autounfall von Liverpool-Star Diogo Jota (†28) anhand der Reifenspuren des vom Fußballer gelenkten Lamborghini auf eine „deutliche Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit“ schloss, behauptet ein Augenzeuge, dass Jota nicht zu schnell unterwegs war.

Jose Azevedo sagt gegenüber der Daily Mail, die Jota-Familie habe sein Ehrenwort, „dass sie (Diogo und sein Bruder, d. Red.) nicht zu schnell gefahren sind.“

Der LKW-Fahrer gibt der schlechten Straße die Schuld. Belegen könne er alles mit Hilfe eines selbst angefertigten Videos.

Straße in schlechtem Zustand

„Ich fahre diese Straße jeden Tag, von Montag bis Samstag, ich weiß, was für eine Straße das ist und sie ist wertlos," so der Augenzeuge. Laut Jose Azevedo sei die Straße in schlechtem Zustand, dazu kommt die meist schlechte Sicht.

Noch haben die Behörden, wie es zu dem Unfall kam, nicht abgeschlossen.