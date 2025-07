Witwe besucht Gedenkort für Diogo Jota

Die Witwe des bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Liverpool-Stars Diogo Jota, Rute Cardoso, hat das Anfield-Stadion besucht – den Ort, an dem ihr Mann gefeiert wurde und nun schmerzlich vermisst wird.

Vor der "Kop"-Tribüne haben Fans aus aller Welt einen emotionalen Gedenkort errichtet, mit roten Trikots, Blumen und Kerzen. Cardoso reiste aus Portugal an, nur wenige Tage nach der bewegenden Beerdigung in Porto, bei der sie unter Tränen dem Sarg ihres Mannes folgte.

© EPA

© EPA

Diogo Jota war mit nur 28 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder André (†25) in Spanien tödlich verunglückt. Besonders tragisch: Nur elf Tage vor dem Unfall hatten Jota und Cardoso geheiratet. Die Jugendliebe führte zu einer Familie mit drei kleinen Kindern.

© Getty Images

Auch auf dem Fußballplatz bleibt die Tragödie nicht ohne Folgen. Beim ersten Testspiel des FC Liverpool gegen Preston North End wird es zahlreiche Gedenkaktionen geben, wie "Bild" berichtet. Beide Teams treten mit Trauerflor an, es wird eine Schweigeminute geben, sowie die Hymne "You’ll Never Walk Alone". Das Stadionmagazin von Preston erscheint in einer Sonderausgabe mit persönlichen Widmungen – ein stilles, gemeinsames Gedenken an zwei verlorene Leben.