Todes-Drama um Liverpool-Star Diogo Jota: Polizei mit neuen Erkenntnissen

Nach dem Todesdrama um Liverpool-Star Diogo Jota (28) und seinen Bruder André Silva (25) kommen immer neue Details ans Licht.

Nach dem tödlichen Autounfall von FC-Liverpool-Star Diogo Jota (†28) in Spanien hat die Polizei erste Erkenntnisse veröffentlicht. Demnach war offenbar überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache für den tragischen Crash.

Reifenspuren deuten auf Tempoüberschreitung hin

Wie die spanische Polizei am Dienstag mitteilte, weisen Reifenspuren an der Unfallstelle auf eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit hin. Es spreche zudem vieles dafür, dass Diogo Jota selbst am Steuer des Fahrzeugs saß, so die Beamten.

Unfall auf Autobahn – Fahrzeug ging in Flammen auf

Der Unfall ereignete sich am 3. Juli auf einer Autobahn in der nordwestspanischen Provinz Zamora. Jotas Lamborghini kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fing Feuer. Für den Fußballstar und seinen Bruder André Silva (†25) kam jede Hilfe zu spät.

Silva spielte zuletzt beim portugiesischen Zweitligisten FC Penafiel.

Große Trauer in Fußballwelt

Die Nachricht vom Tod des Nationalspielers löste in Portugal und England tiefe Bestürzung aus. Sowohl der FC Liverpool als auch der portugiesische Fußballverband äußerten ihre Trauer und Anteilnahme. Das Grab der Brüder wurde inzwischen zum Pilgerort für zahlreiche Fans.