Welt nimmt Abschied von Liverpool-Star Jota

Die Welt ist nach dem schockierenden Tod von Fußball-Star Jota immer noch erschüttert, am Samstag fand in Portugal die Beisetzung statt.

In der 160.000-Einwohner-Stadt Gondomar in Portugal fand am Samstag die Beisetzung von Diogo Jota (28) und seinem Bruder André Silva (25) statt. Die beiden kamen am Donnerstag bei einem Autounfall in Spanien auf tragische Weise ums Leben.

An dem Ort, wo der Liverpool-Kicker seine große Liebe, Rute, vor 13 Jahren kennengelernt hatte, verabschiedet sich nun die ganze Welt von einem liebevollen Menschen, der viel zu früh von uns gegangen ist. Vor zwei Wochen erst hatte Jota seine Rute geheiratet und hinterlässt drei Kinder im Alter von 9 Monaten, 2 und 4 Jahren.

© Getty

Freunde und Weggefährten bei Begräbnis

Weggefährten, wie Nationalteamkollege Bruno Fernandes, Teamchef Roberto Martinez und die gesamte Mannschaft des FC Liverpool erwiesen ihrem Freund und Teamkollegen in der Kirche "Igreja de São Cosme e São Damião" die letzte Ehre. Seine Liverpool-Teamkollegen trafen angeführt von Kapitän Virgil van Dijk und Andy Robertson ein. Beide trugen rote Blumenkränze in Form eines Fußball-Trikots, einer davon mit der Nummer 20, seiner Trikotnummer beim englischen Meister.

© APA

© Getty

Die Beisetzung fand im engsten Rahmen statt, dennoch versammelten sich Journalisten und Fans am Rand des Kirchenplatzes. Seine Frau Rute Cardoso traf um 10 Uhr ein, gestützt von Freunden. Besonders emotional ist, dass sie sich für die Beisetzung den Priester gewünscht haben soll, der sie und ihren Diogo am 22. Juni noch getraut hat. Allerdings ging dieser letzte Wunsch nicht in Erfüllung, stattdessen hält Manuel da Silva Rodrigues Linda, der Bischof von Porto, die Trauerrede.

© APA

Eine rührende Geste verkündete auch der FC Liverpool im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten. So sichert der Verein der Witwe zu, dass man das Gehalt von Jota für die nächsten zwei Jahre ihr zur Unterstützung zur Verfügung stellen wird.