Palast-Statement: So trauert Prinz William um Diogo Jota

Die Nachricht über Jotas Tod erschüttert nicht nur Fans und Teamkollegen – auch Prinz William (43), selbst ein leidenschaftlicher Fußballfan, zeigte sich tief bewegt. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schrieb er: „Als Teil der Fußballfamilie bin ich zutiefst traurig über den Verlust von Diogo Jota und seinem Bruder.“

As part of the footballing family, I am deeply saddened to hear of the passing of Diogo Jota and his brother. Our thoughts are with his family, friends, and all who knew him @LFC @Wolves. W