Ronaldo trauert um toten Freund Diogo Jota

"Ruhe in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen", schreibt Ronaldo in einem Trauer-Posting auf Instagram.

Fußballstar Diogo Jota (†28) ist gemeinsam mit seinem Bruder André (†26) bei einem tragischen Autounfall nahe Zamora in Nordspanien ums Leben gekommen. Die Brüder verunglückten am Donnerstagmorgen tödlich. Jota hinterlässt seine Frau Rute Cardoso, die er erst elf Tage zuvor geheiratet hatte, sowie drei kleine Kinder.

Die Nachricht löste weltweit Bestürzung aus. Besonders emotional reagierte Cristiano Ronaldo, langjähriger Teamkollege in der portugiesischen Nationalmannschaft. Auf Instagram schrieb er: "Das macht keinen Sinn. Wir waren gerade erst zusammen in der Nationalmannschaft, du hattest gerade erst geheiratet. Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern, spreche ich mein Beileid aus und wünsche ihnen alle Kraft der Welt. Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruhe in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen."

Auch der FC Liverpool, bei dem Jota seit 2020 unter Vertrag stand, zeigte sich erschüttert. In einem offiziellen Statement bat der Klub um Respekt für die Privatsphäre der Angehörigen und kündigte an, sie in der Trauerzeit voll zu unterstützen.

Zahlreiche weitere Weggefährten und Fans drückten ihr Mitgefühl aus – darunter Liverpools Stefan Bajcetic und Portugals Abwehrlegende Pepe. Der portugiesische Fußballverband sowie viele Anhänger betonten, wie sehr Jota als Spieler, Freund und Mensch fehlen werde.