Beim Überholen: SO kam es zum tödlichen Unfall von Jota

Der Liverpool-Star Diogo Jota und sein Bruder André Jota kamen in der Nacht auf Donnerstag bei einem Autounfall ums Leben. Jetzt sind erste Details zum Unfallhergang veröffentlicht worden.

Der Liverpool-Star starb in der Nacht auf Donnerstag bei einem Autounfall in der Nähe von Zamora in der nordspanischen Region Sanabria. Das berichten mehrere spanische und englische Medien übereinstimmend. Sein Bruder André (Profi beim portugiesischen Zweitligisten Penafiel) wurde beim Unfall ebenfalls getötet.

Reifenplatzer beim Überholen

Der Portugiese wollte mit seinem Lamborghini ein anderes Fahrzeug auf der Autobahn überholen. Beim Überholvorgang platzte einer der Reifen seines Autos, so die ersten Vermutungen. Danach verunfallte er auf der A52 im Gemeindegebiet Palacios de Sanabria, Provinz Zamora.

Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und ging in Flammen aus. Augenzeugen alarmierten die Rettungskräfte. Diese konnten den Brüdern nicht mehr helfen. Beide verstarben an Ort und Stelle.

Die Polizei untersucht das Unfall-Wrack des Lamborghini.

Bestürzung in der Fußballwelt

"Das macht keinen Sinn", schrieb Cristiano Ronaldo bei Instagram. "Wir waren gerade erst zusammen bei der Nationalmannschaft, du hattest gerade erst geheiratet." Ronaldo wünschte Jotas Witwe und den drei Kindern "alle Kraft der Welt", wie er in dem sozialen Netzwerk weiter schrieb. "Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruht in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen."

"Portugals Premierminister Luis Montenegro kondolierte und sprach von einem traurigen Tag für den Sport. "Die Nachricht vom Tod von Diogo Jota, einem Sportler, der dem Namen Portugals große Ehre gemacht hat, und seines Bruders ist unerwartet und tragisch."

Schweigeminute bei EM-Spiel

Die UEFA kündigte eine Schweigeminute vor das EM-Spiel der Portugiesinnen gegen Spanien am Donnerstagabend an. "Der portugiesische Fußballverband und der gesamte portugiesische Fußball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien", schrieb der portugiesische Verband bei X. "Wir haben zwei Champions verloren."

Diogo Jota sei nicht nur ein fantastischer Spieler gewesen, "sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit-und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und ein Bezugspunkt in seiner Gemeinschaft war". Jotas Nationalteam-Kollege Ruben Neves schrieb auf Instagram: "Sie sagen, wir verlieren Menschen nur, wenn wir sie vergessen. Ich werde dich nie vergessen!"