Jota (†28) wird dort beerdigt, wo er seine Frau kennenlernte

Der tragisch verunglückte Fußballstar Diogo Jota (†28) wird am Samstag in seiner portugiesischen Heimat Gondomar beerdigt – dort, wo er einst das Fußballspielen lernte und seine große Liebe Rute Cardoso fand.

Die Totenwache für ihn und seinen ebenfalls verstorbenen Bruder André Silva (†25) beginnt bereits am Freitag in der Kapelle São Cosme. Die Beisetzung findet am Samstag um 10 Uhr in der Kirche Matriz de Gondomar statt.

Hier, in der Kirche Matriz de Gondoma, findet am Samstag die Beisetzung statt. © Wikimedia/Henrique Matos

Jota, geboren in Porto, begann seine Karriere als Neunjähriger beim örtlichen Club in Gondomar, ehe er über Stationen wie Atlético Madrid und den FC Porto schließlich beim FC Liverpool landete. Für die portugiesische Nationalmannschaft erzielte er 14 Tore in 49 Spielen – oft Seite an Seite mit Cristiano Ronaldo, der öffentlich um seinen Freund trauert.

Nur elf Tage vor dem Unfall hatte Jota seine langjährige Partnerin Rute Cardoso geheiratet – Mutter ihrer drei gemeinsamen Kinder. Das Paar soll sich in Gondomar kennengelernt haben, laut Medienberichten angeblich sogar auf dem Kirchengelände, wo Jota nun seine letzte Ruhe findet.

Diogo Jota mit seiner Frau Rute und den drei gemeinsamen Kindern am Hochzeitstag. © Diogo Jota

Der tödliche Unfall ereignete sich auf der A52 in Nordspanien. Ein geplatzter Reifen soll zur Katastrophe geführt haben. Der Lamborghini prallte gegen eine Leitplanke und fing Feuer. Beide Brüder starben noch an der Unfallstelle.