"You'll never walk alone!" Totenwache für verunglückten Jota

Liverpool steht still. In der Stadt, in der Diogo Jota vier Jahre lang für die Reds spielte, herrscht tiefe Trauer.

Tausende Fans, Vereinsmitarbeiter, Mitspieler und Freunde haben dem portugiesischen Nationalspieler, der gemeinsam mit seinem Bruder André Silva bei einem Autounfall in Spanien ums Leben kam, das letzte Geleit gegeben. Der 28-Jährige war am Donnerstag auf tragische Weise aus dem Leben gerissen worden – nur elf Tage nach seiner Hochzeit mit seiner Jugendliebe Rute Cardoso.

© Getty

Am Trainingsgelände der Reds in Kirkby senkten sich am Freitag die Fahnen auf Halbmast. In der Kathedrale von Liverpool fand eine bewegende Gedenkfeier statt – still, würdevoll, voller Emotionen. Klubbosse, aktuelle und ehemalige Mitspieler sowie Trainerlegende Jürgen Klopp, unter dem Jota 2020 zu den Reds kam, erwiesen dem Stürmer die letzte Ehre. Auch Rute war vor Ort – gestützt von Familienangehörigen, in tiefer Erschütterung.

Mitspieler fassungslos

Unter den Trauergästen: Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Alisson Becker – viele mit Tränen in den Augen, viele fassungslos. Der Schmerz über den Verlust eines Kollegen, Freundes und Familienvaters war allgegenwärtig.

© Getty

In einer ergreifenden Rede erinnerte Vereinsikone Kenny Dalglish an Jotas Bedeutung für die Mannschaft: „Diogo war einer der stillen Großen – nicht laut, nicht eitel, aber mit einem riesigen Herzen. Ein Spieler, den man nicht ersetzen kann. Und ein Mensch, den man nie vergisst.“

Trikot, Blumen, Botschaften

Am Stadion an der Anfield Road legten Fans Blumen, Trikots und persönliche Botschaften nieder. Besonders berührend: Viele Briefe richteten sich an Rute und die gemeinsamen drei Kinder – ein Versuch, Trost zu spenden, wo es kaum Trost geben kann. Unter dem legendären „You’ll Never Walk Alone“-Banner brannten Kerzen, manche sangen leise die Hymne der Reds.

Jotas letzter Instagram-Post – ein Hochzeitsvideo mit Rute – wurde inzwischen von mehr als einer Million Menschen kommentiert. Auch dort zeigt sich: Die Trauer endet nicht mit der Zeremonie. Sie lebt weiter – in Liverpool, in Portugal, im Herzen einer Fußballwelt, die einen ihrer liebsten Söhne verloren hat.