Beisetzung von Fußball-Star Jota: Darum ist Ronaldo nicht erschienen

Portugal trauert: Nach dem tödlichen Unfall von Diogo Jota und seinem Bruder blieb ausgerechnet Cristiano Ronaldo der Beisetzung fern – aus einem bestimmten Grund.

Am Donnerstagmorgen sind der portugiesische Fußballspieler Diogo Jota (†28) und sein Bruder André Silva (†25) bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Das Fahrzeug kam durch einen geplatzten Reifen von der Straße ab und ging in Flammen auf. Beide verstarben noch an der Unfallstelle.

Zahlreiche Fußball-Profis nahmen Abschied

Am Samstag fand in ihrer Heimatstadt Gondomar bei Porto die Beerdigung statt. Neben der Familie nahmen zahlreiche Fußballstars Abschied. Unter den Anwesenden waren Jotas Klub-Kollegen wie Virgil van Dijk, Andy Robertson und Trainer Arne Slot, ebenso wie Nationalteamspieler Ruben Neves, Bernardo Silva und Ruben Dias sowie Portugals Teamchef Roberto Martinez.

Wo war Ronaldo?

Cristiano Ronaldo war nicht vor Ort. Laut einem Bericht des britischen „Mirror“ wollte er die Trauerfeier bewusst nicht mit seiner Anwesenheit überschatten. Auf Instagram schrieb er: „Es macht keinen Sinn. Wir waren gerade noch zusammen in der Nationalmannschaft, und du hattest gerade geheiratet.“

Online-Abschied

Auch Liverpool-Torhüter Alisson konnte nicht teilnehmen. Der Brasilianer verabschiedete sich online: „Wieder einmal trennt mich ein Ozean davon, mich von jemandem, den ich liebe, zu verabschieden. Ich werde Diogo immer als einen großartigen Freund, Vater und Ehemann in Erinnerung behalten.“