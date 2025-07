Ferrari-Bestzeit und zwei Unfälle im Silverstone-Training

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ist im Abschlusstraining der Formel 1 beim Grand Prix in Silverstone etwas überraschend zur Bestzeit gerast.

Der Monegasse verwies WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren und Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull auf die Plätze zwei und drei.

Auf Bestzeit-Kurs

Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton war im zweiten Ferrari ebenfalls auf Bestzeit-Kurs, musste seine Runde aber wegen Roter Flaggen abbrechen.

Der Brasilianer Gabriel Bortoleto verlor kurz vor Ende des Trainings die Kontrolle über sein Auto und kam nach einem heftigen Abflug mit zerbrochener Vorderradaufhängung im Kiesbett zum Stehen. Haas-Pilot Oliver Bearman krachte kurz danach bei der Einfahrt in die Boxengasse in die Streckenbegrenzung.

15 Punkten Vorsprung

Vor dem zwölften Saisonlauf am Sonntag führt der Australier Piastri die Gesamtwertung mit 15 Punkten Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen Lando Norris an. Weltmeister Verstappen hat nach seinem jüngsten Unfall-Aus in Österreich als WM-Dritter bereits 61 Zähler Rückstand auf Piastri. Das Qualifying beginnt um 16.00 MESZ.