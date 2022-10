ÖFB-U17-Auswahl startet mit Sieg in EM-Qualifikation

Österreichs Fußball-U17-Nationalteam ist mit einem Pflichtsieg in die EM-Qualifikation für 2023 gestartet.

Die Auswahl von ÖFB-Nachwuchscoach Manfred Zsak besiegte am Donnerstag in Torun in Polen jene von Andorra mit 2:0 (1:0). Die Tore von Rapids Jovan Zivkovic (42.) und Salzburgs Oliver Lukic (48.) resultierten jeweils aus Elfmetern. Die Österreicher treffen nun am Sonntag (15 Uhr) in Szubin auf Montenegro, das zum Auftakt Turnier-Gastgeber Polen mit 2:0 besiegte.

Die beiden erstplatzierten Teams jeder Gruppe steigen in die Eliterunde im kommenden Frühjahr auf. Die U17-EM im kommenden Jahr geht in Ungarn über die Bühne.