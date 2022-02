× So heiß wird die zweite Staffel von Bridgerton

Endlich ist er da, der erste Teaser auf die neue Staffel des Netflix-Hits "Bridgerton"

Auch wenn mit Regé-Jean Page (Simon) einer der beliebtesten Stars nicht mehr dabei ist, darf man sich in der zweiten Staffel von "Bridgerton" auf andere heiße Geschichten freuen. Im Mittelpunkt der zweiten Staffel stehen nicht mehr Daphne (gespielt von Phoebe Dynevor) und ihr Duke, sondern die neue „Bridgerton“-Heldin Ashley Simone als Kate Sharma, ihre Schwester Edwina (Chrithra Chandran) und Daphnes älterer Bruder Anthony (gespielt von Jonathan Bailey).

Erste Nackt-Szenen gleich zu Beginn

Gleich zu Beginn sorgt Anthony für Liebes-Drama, da er sich nicht nur in eine der Schwestern, sondern gleich in beide verliebt. Über die prekäre Lage grübelt der fesche Adels-Spross - wie könnte es anders sein - nackt in der Badewanne.

© LIAM DANIEL/NETFLIX ×

Die beiden Schwestern Kate Sharma und Chrithra Chandran

Sex im neuen Trailer

Der erste Trailer kündigt jede Menge Drama an: Pferderennen, ein legendärer Kostüm-Ball, ein Fechtkampf UND eine heiße Sexszene, die anscheinend von Daphne unterbrochen wird.