Corona-Demo: Reifen von Polizeiauto aufgestochen

Wieder Zwischenfälle im Bezirk Amstetten – Teilnehmer ''ähnlich aggressiv'' wie in St. Peter in der Au.

Haag. Bei einer erneut unangemeldeten Kundgebung gegen die Covid-Maßnahmenverordnung ist es am Donnerstag in Haag (Bezirk Amstetten) wieder zu Zwischenfällen gekommen. So sei etwa ein Reifen eines Polizeiautos aufgestochen worden, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager mit. Es gab mehr als zwei Dutzend Anzeigen.

Teilnehmer an der Demonstration in Haag seien "ähnlich aggressiv" wie am Vortag in St. Peter in der Au, ebenfalls im Bezirk Amstetten, gewesen, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Behörde hatte in Sozialen Medien die Aufrufe für die unangemeldete Versammlung verfolgt und die Einsatzeinheit in die Stadtgemeinde im westlichen Niederösterreich entsandt. Letztlich wurde die Versammlung von 68 Beamten überwacht.

Etwa 200 Teilnehmer gezählt

Bei der Kundgebung wurden laut Polizei etwa 200 Teilnehmer gezählt. Eine Person wurde zur Identitätsfeststellung vorübergehend festgenommen. Es gab 23 Anzeigen wegen Nichttragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Eine Person wurde wegen aggressiven Verhaltens, eine weitere wegen einer Übertretung der Straßenverkehrsordnung angezeigt. Anzeigen ergingen der Behörde zufolge zudem gegen zwei Initiatoren des Treffens.