Bei 'Inventing Anna' dreht sich alles um die Betrügerin Anna Delvey Sorokin.

Diese neue Serie ist jetzt schon der Hit auf Netflix: "Inventing Anna". In den acht Episoden des seit kurzem auf der Streamingplattform aufrufbaren Formates geht es um die packende Geschichte von Anna Delvey - einer deutschen Betrügerin, die Granden der New Yorker High Society an der Nase herumführte und ihnen viel Kapital, Luxusgegenstände und Urlaube abluchste. Entwickelt wurde die Serie von Shonda Rhymes, die auch schon mit "Grey's Anatomy", "Scandal" oder " Bridgerton " Mega-Hits landete.

© Netflix ×

Anna Delvey (Julia Garner) fühlt sich in der High Society wohl

Echte Betrügerin wenig einsichtig

Derzeit sitzt die echte Anna Delvey Sorokin in Abschiebungshaft und soll wenig nachhaltig einsichtig sein, was ihre Verbrechen angeht. Das hat sie dem Magazin "Insider" gesagt, immerhin habe sie bereits ihre Schulden - nicht zuletzt wegen der Verfilmung ihrer Geschichte - zurückzahlen können.

Wiedersehen mit Kinderstar

Das allerbeste an der Serie kommt schon am Anfang - es ist das Wiedersehen mit "My Girl"-Star Anna Chlumsky, die viel zu lange nicht mehr in einer größeren Rolle zu sehen war.

© Netflix ×

Anna Chlumsky als Journalistin Vivian Kent

Chlumsky spielt Vivian Kent, eine unterschätze Journalistin, die Anna auf der Spur ist. "Inventing Anna" gibt neben der interessanten Story dieser mysteriösen Betrügerin auch Einblick in den Alltag einer Journalistin, die zuerst ihre Story heimlich recherchiert, jeden Tag aufs Neue damit rechnen muss, nicht genug Material für ihre Enthüllungen zu bekommen. Lustig dabei: Anna fordert die mausgraue Vivian immer wieder auf, sich mehr Luxus zu gönnen und wenn es nur das VIP-Package zum Besuch bei ihr im Gefängnis ist.

Darum geht's in Inventing Anna

In Inventing Anna geht es um eine ehrgeizige Journalistin, die den Fall der Anna Delvey recherchiert, einer auf Instagram verehrten, reichen deutschen Erbin, die der Elite von New York die Herzen stahl – und deren Geld. Aber ist Anna nun die größte Betrügerin New Yorks oder schlicht eine neue Verkörperung des amerikanischen Traums? Anna und die Reporterin beginnen eine schwarzhumorige Hassliebe zueinander, während Anna auf ihren Prozess wartet und die Journalistin im Wettlauf mit der Zeit die Frage beantworten will: Wer ist Anna Delvey? Als Inspiration für die Serie diente der im New York Magazine veröffentlichte Artikel „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People“ von Jessica Pressler.