Squid Game: Alles zum Brutalo-Netflix-Hit

Die koreanische Serie 'Squid Game' ist derzeit der Renner auf Netflix. Alle Infos dazu hier bei uns. Plus: Trailer.

Das koreanische Netflix Survival-Drama "Squid Game" bricht derzeit alle Streaming-Rekorde und ist dabei, die größte Netflix-Serie aller Zeiten zu werden.

Squid Game: Auf Platz 1 in 90 Ländern

Die Serie startete am 17.09.2021 weltweit exklusiv auf Netflix und hat seitdem bereits Platz 1 in über 90 Ländern erreicht. Somit könnte Squid Game schon bald Netflix-Erfolgsserien wie Bridgerton (82 Millionen Abrufe), Lupin (76 Millionen Abrufe) und The Witcher (76 Millionen Abrufe) den Rang ablaufen.

Darum wollen nun alle Squid Game schauen

Charaktere : Die Schauspieler sind top, wir leiden mit ihnen. Wenn Gi-hun in der ersten Folge verprügelt wird von der Mafia, wollen wir fast schon flehen: "Bitte tut es nicht!" um ihm dann im nächsten Moment zu raten: "Wehe du kriegst deine Spielsucht nicht auf die Reihe!"

: Die Schauspieler sind top, wir leiden mit ihnen. Wenn Gi-hun in der ersten Folge verprügelt wird von der Mafia, wollen wir fast schon flehen: "Bitte tut es nicht!" um ihm dann im nächsten Moment zu raten: "Wehe du kriegst deine Spielsucht nicht auf die Reihe!" Brutalität und Spannung : Die Serie funktioniert auch deshalb s gut, weil sie sehr spannend, mit unvorhersehbaren Wendungen und fieser Brutalität iost. Irgendwie kann man einfach nicht wegschauen...

: Die Serie funktioniert auch deshalb s gut, weil sie sehr spannend, mit unvorhersehbaren Wendungen und fieser Brutalität iost. Irgendwie kann man einfach nicht wegschauen... Nostalgie: Filmisch ist die Serie in Nuancen an den Look der 70er und 80er angelehnt. Auch eine beliebte Süßigkeit aus dieser Zeit, "Dalgona", kommt in der Serie vor. Der süße Snack aus karamellisiertem Zucker und Backpulver erlebt derzeit ein Revival.

© YOUNGKYU PARK ×

Gi-hun und seine Mutter

Darum geht's bei Squid Game

Gi-hun ist ein klassischer Verlierertyp: er lebt bei seiner Mutter, arbeitet nur das nötigste, ist süchtig nach Pferdewetten und hoch verschuldet, weshalb er regelmäßig windelweich geprügelt wird. Seine Tochter liebt er sehr, es trifft ihn hart, als er erfährt, dass die Zehnjährige mit ihrer Mutter und deren neuem Mann nach Amerika auswandern wird. Nur, wenn er seine finanziellen Belange regeln kann, bietet sich die Chance, die Tochter zu sich nehmen zu können... Darum entschließt er sich, einer mysteriösen Einladung zu folgen. Das Spiel richtet sich an Personen in Notlagen , die dringend Geld benötigen. 456 Teilnehmer aus allen Gesellschaftsschichten werden an einem geheimen Ort eingeschlossen, wo sie Spiele für ein Preisgeld in Höhe von 45,6 Milliarden Won (etwa 33 Millionen Euro) spielen müssen. Bei den Spielen handelt es sich um traditionelle koreanische Kinderspiele, doch es gibt einen Haken: Wer verliert, stirbt. Wer wird am Ende gewinnen, und was ist der Zweck des Spiels?