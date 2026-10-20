Neue Liebe für J.Lo: Sie soll Co-Star daten

Nach dem turbulenten Ehe-Aus mit Ben Affleck sorgt das Liebesleben von US-Superstar Jennifer Lopez erneut für weltweites Aufsehen in der Promiwelt. Wie das US-Portal Page Six berichtet, bandelt die Sängerin mit Brett Goldstein an.

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Die beiden Schauspieler Jennifer Lopez und Brett Goldstein standen für die neue romantische Netflix-Komödie "Office Romance" gemeinsam vor der Kamera und sollen sich dabei auch privat sehr nahegekommen sein. Ein Insider aus dem Umfeld der Produktion bestätigte gegenüber dem Branchenportal Page Six, dass die beiden derzeit eine ungezwungene und lockere Romanze genießen.

Die Gerüchteküche brodelte bereits seit Wochen, nachdem die beiden bei gemeinsamen Auftritten auf dem roten Teppich mit einer unübersehbaren Chemie für Schlagzeilen gesorgt hatten. Nach Angaben von Personen aus dem Umfeld teilen beide die gleiche Begeisterung für ein aktives Sozialleben und gehen leidenschaftlich gerne auf Feste und in gehobene Restaurants. Dies unterscheide Goldstein grundlegend von Ex-Ehemann Ben Affleck, der bei gemeinsamen öffentlichen Ausflügen stets mit finsterer Miene und mürrischem Gesichtsausdruck für Negativschlagzeilen gesorgt hatte.

Gemeinsame Partynacht in Los Angeles

Einen handfesten Hinweis auf die neue Liaison lieferte ein jüngster Auftritt im Herzen von Los Angeles. Am 16. Oktober wurden Lopez und Goldstein dabei beobachtet, wie sie gemeinsam im selben Wagen zur privaten Feier eines bekannten Talent-Managers vorfuhren. Um kein unnötiges Aufsehen bei den wartenden Paparazzi zu erregen, betraten die beiden das Anwesen zwar getrennt voneinander, verließen die Feier zu späterer Stunde jedoch wieder gemeinsam im selben Auto. Die britische Tageszeitung Daily Mail richtete offizielle Anfragen an die Managements beider Stars, erhielt bislang jedoch keine Stellungnahme. Es ist keineswegs das erste Mal, dass Liebesgerüchte um das Duo die Runde machen, wenngleich beide eine feste Partnerschaft in der Vergangenheit stets dementiert hatten.

Öffentliches Loblied auf die Kuss-Künste

Die gegenseitige Faszination machten die Leinwandstars schon während der Promo-Tour für ihren Film öffentlich zum Thema. Bei der glamourösen Premiere von "Office Romance" im Egyptian Theatre in Hollywood am roten Teppich schwärmte Goldstein in den höchsten Tönen von den Kuss-Szenen mit der Musikerin. Im Interview mit dem Portal ET vergab der bekannte Star aus der Erfolgsserie "Ted Lasso" die Bestnote zwölf von zehn Punkten für ihre Kussqualitäten. Die vierfach geschiedene Künstlerin kicherte geschmeichelt und scherzte, was er denn auch anderes in ihrer direkten Gegenwart sagen solle. Goldstein legte jedoch nach und betonte mit Nachdruck, dass sich ein derartiges Lob von Lopez "besser als der Gewinn eines Emmy-Awards" angefühlt habe. Bereits im Oktober 2025 hatte Lopez in der US-Show "Watch What Happens Live" verraten, dass Goldstein schlichtweg der beste Küsser gewesen sei, mit dem sie je vor einer Filmkamera gearbeitet habe.

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Insider enthüllen intime Momente am Set

Auch hinter den Kulissen der Dreharbeiten war die enorme Anziehungskraft offenbar ein offenes Geheimnis der gesamten Filmcrew. Gegenüber der britischen Zeitung The Sun verriet ein Produktionsmitarbeiter, dass die beiden sich vom ersten Tag an blendend verstanden hätten und die spürbare Elektrizität zwischen ihnen für jedermann greifbar gewesen sei. Sie hätten ununterbrochen gescherzt, Körperkontakt gesucht und viel Zeit miteinander verbracht, weshalb am Set praktisch jeder von einer Affäre ausging.

Besonders bei der abschließenden Premierenfeier ging es heiß her, als die beiden den gesamten Abend bei Drinks und Abendessen eng umschlungen mit der restlichen Besetzung feierten. Für Lopez sei diese ausgelassene Leichtigkeit nach dem zermürbenden Rosenkrieg mit Ben Affleck genau die richtige Medizin gewesen, um endlich wieder ein strahlendes Lächeln ins Gesicht gezaubert zu bekommen. Während Goldstein seit seiner Trennung von Beth Rylance im Jahr 2022 als Single galt, spekulieren auch die Fans unter den Instagram-Videos der Premiere eifrig über eine echte Liebesbeziehung der beiden Stars.