573.000 Euro Schulden: Wiener Café Francais ist pleite

Das bekannte Wiener Lokal ''Café Francais'' beim Schottentor ist pleite. Am Mittwoch wurde das Sanierungsverfahren eröffnet.

Jede vierte Firmenpleite ist auf die Corona-Krise zurückzuführen, berichtete der Kreditschutzverband von 1870 jüngst. Nun hat es mit dem Café Francais an der Währinger Straße 6-8 in Wien das nächste Gastro-Unternehmen erwischt: Das bekannte Wiener Lokal hat Insolvenz angemeldet. Schulden in Höhe von rund 573.000 Euro wurden angehäuft, diese seien neben der Pandemie auch auf den Ukraine-Krieg und die aktuelle Wirtschaftslage inklusive gesteigerter Energiekosten zurückzuführen.

Von der Insolvenz sind 30 Gläubiger und 25 Dienstnehmer betroffen, letzte sollen ihre Gehälter für den Mai bereits erhalten haben.

Café soll weiterbetrieben werden

Die gute Nachricht für Stammgäste des beliebten Lokals: Das Café Francais soll weiterbestehen. Am Mittwoch wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet, laut Eigenantrag besteht eine positive Fortbestandsprognose. Der Sanierungsplan sieht vor, den Gläubigern innerhalb von zwei Jahren eine Quote von 20 Prozent zu leisten. Diese soll laut KSV1870 in Folge von Reorganisationsmaßnahmen aus dem laufenden Betrieb des Café Francais finanziert werden.