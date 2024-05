Slowakei-Premier Fico erneut operiert

Nach dem Schuss-Attentat wurde Robert Fico erneut operiert. Sein Zustand sei weiter ernst. Die Genesungsaussichten sind weiter unklar.

Nachdem Robert Fico angeschossen wurde - jetzt hat er die nächste OP hinter sich.

Nächste OP

Das geschah bei der Fico-OP: „Nekrotisches Gewebe nach der Schusswunde wurde entfernt. Der Patient ist jetzt bei Bewusstsein, er ist stabil, aber er ist immer noch in der Notaufnahme untergebracht. Sein Zustand ist wirklich ernst“, sagte die Leiterin des Roosevelt-Krankenhauses, Miriam Lapunikova.

Verlegung unklar

Ob Fico vielleicht bald in die Hauptstadt Bratislava verlegt wird, ist unklar.

Not-OP war gut verlaufen

Der Vize-Regierungschef gab nach der Not-OP die Auskunft, dass alles gut "gelaufen sei". Robert Fico wird an den Folgen des Attentats vom Mittwoch nach Einschätzung seines Stellvertreters Tomas Taraba wohl nicht sterben. "Soweit ich weiß, ist die Operation gut verlaufen - und ich denke, dass er am Ende überleben wird", sagte Taraba am späten Abend der BBC. Derzeit sei Fico nicht in einer lebensbedrohenden Situation. Verteidigungsminister Robert Kalinak hatte Stunden zuvor erklärt, Ficos Zustand sei außerordentlich ernst. Er werde derzeit operiert. Innenminister Matus Sutaj Estok sprach ebenfalls von einer lebensbedrohlichen Lage.

Das Schuss-Attentat

Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist nach einer Regierungssitzung angeschossen worden. Er soll in den Bauch getroffen worden sein sowie in den Arm, berichtete der Sender TA3 am Mittwoch. Der Politiker wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach der Not-OP soll er zwar ansprechbar sein, allerdings dürften laut den Ärzten mehrere Organe bei dem Attentat verletzt worden sein. Der Schütze wurde festgenommen, meldeten slowakische Medien.