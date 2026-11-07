WOW! DIESE Airline baut XXL-Doppelbetten ein

Mehr Platz, mehr Privatsphäre und ein riesiges Doppelbett: Singapore Airlines investiert Milliarden in ein völlig neues Flugerlebnis. Ab 2027 sollen Passagiere den Luxus an Bord genießen können.

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Die ohnehin für ihren Luxus bekannte Fluggesellschaft Singapore Airlines legt noch einmal nach. Die Airline hat ihre neuen Kabinen für Langstreckenflüge vorgestellt und investiert dafür mehr als zwei Milliarden Singapur-Dollar – umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro. Das Highlight: In der neuen First Class wartet ein besonders großzügiges Doppelbett.

First Class mit riesigem Doppelbett

Die neue First Class soll Reisenden ein völlig neues Komfortniveau bieten. Ein großzügiges Doppelsofa lässt sich in ein großes Doppelbett verwandeln. Dazu kommen ein eigenes Kino und ein ausklappbarer Tisch, an dem sogar ein Candle-Light-Dinner möglich sein soll.

Die neue First Class soll Reisenden ein völlig neues Komfortniveau bieten. Ein großzügiges Doppelsofa lässt sich in ein großes Doppelbett verwandeln. © Singapore Airlines

Für den Schlafkomfort setzt die Airline auf den deutschen Bettwarenhersteller Paradies, von dem die Matratze für das Doppelbett stammt.

Mehr Privatsphäre in der Business Class

Auch die Business Class wird deutlich aufgewertet. Neue Sitze lassen sich zu Betten umfunktionieren. Bei Doppelsitzen sollen zwei Einzelbetten entstehen, die zusammen einem Doppelbett ähneln.

Zusätzlich bekommen die Kabinen elektrische Schiebetüren. Sie sollen für mehr Privatsphäre sorgen und die Passagiere stärker von ihrer Umgebung abschirmen.

Die ohnehin für ihren Luxus bekannte Fluggesellschaft Singapore Airlines legt noch einmal nach. © Getty Images

Eine weitere Neuerung: In der First und Business Class sollen smarte Funktionen die bevorzugten Einstellungen der Gäste speichern. Beim nächsten Flug kann die Kabine dann automatisch an deren Wünsche angepasst werden.

Auch Premium Economy wird aufgewertet

Nicht nur die teuersten Plätze profitieren von der Modernisierung. Auch die Premium Economy erhält Neuerungen. So sollen Passagiere ihre Mahlzeiten künftig bereits vor dem Flug auswählen und buchen können.

Nicht nur die teuersten Plätze profitieren von der Modernisierung. © Singapore Airlines

Die neuen Kabinen werden schrittweise ab der zweiten Jahreshälfte 2027 eingeführt. Zum Einsatz kommen sie auf umgerüsteten Airbus-A350-900-Langstreckenflugzeugen sowie der Boeing-777-9-Flotte.

Singapore Airlines zählt regelmäßig zu den ausgezeichneten Fluggesellschaften der Welt. Bei den Skytrax World Airline Awards 2026 wurde die Airline erneut als beste Fluggesellschaft der Welt ausgezeichnet.