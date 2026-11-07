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Die Sport-Highlights am Sonntag im TV

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Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
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Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

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Sturm will Salzburgs  Erfolgslauf stoppen

Sturm will auch gegen die Bullen jubeln.
Sturm will auch gegen die Bullen jubeln. © APA/ERWIN SCHERIAU
Sky, 17 Uhr

Ungeschlagen. Kracher in der heimsichen Bundesliga. Sturm Graz will im Verfolger-Duell die ungeschlagenen Salzburger ausbremsen und damit den Rückstand auf Leader Rapid verkürzen.

NFL-Feiertag mit Hit am Nachmittag

Bengals-Star Joe Burrow.
Bengals-Star Joe Burrow. © Getty Images
RTL/Sky, 15.30 Uhr

Highlight. Ein vorletztes Mal steht heuer ein XXL-Football-Sonntag am Programm. Nach dem Auftakt zwischen Atlanta und Cincinnatti in Madrid, folgen noch die traditionellen Hits um 19 und 22 Uhr im FreeTV. Sky zeigt auch das Nacht-Spiel zwischen Tampa Bay und Chicago.

Verstappen plant in  Braslilien nächste Show

Max Verstappen ist in Top-Form.
Max Verstappen ist in Top-Form. © EPA
ServusTV/Sky, 18 Uhr

Angriff. Nachdem die WM entschieden ist geht es nun um die Plätze hinter Kimi Antonelli. Beim GP von Brasilien will Superstar Max Verstappen nach Horror-Start in die Saison noch den Vizeweltmeister-Titel holen.

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