TV-Tipp
Die Sport-Highlights am Sonntag im TV
Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.
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Sturm will Salzburgs Erfolgslauf stoppen
Ungeschlagen. Kracher in der heimsichen Bundesliga. Sturm Graz will im Verfolger-Duell die ungeschlagenen Salzburger ausbremsen und damit den Rückstand auf Leader Rapid verkürzen.
NFL-Feiertag mit Hit am Nachmittag
Highlight. Ein vorletztes Mal steht heuer ein XXL-Football-Sonntag am Programm. Nach dem Auftakt zwischen Atlanta und Cincinnatti in Madrid, folgen noch die traditionellen Hits um 19 und 22 Uhr im FreeTV. Sky zeigt auch das Nacht-Spiel zwischen Tampa Bay und Chicago.
Verstappen plant in Braslilien nächste Show
Angriff. Nachdem die WM entschieden ist geht es nun um die Plätze hinter Kimi Antonelli. Beim GP von Brasilien will Superstar Max Verstappen nach Horror-Start in die Saison noch den Vizeweltmeister-Titel holen.
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