Sprecherposten
Trump will UFC-Boss als neuen Sprecher im Weißen Haus
Er habe den Job White angeboten, schrieb Trump in einem Beitrag auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Dana, bitte nimm den Job an", schrieb der Präsident.
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Zunächst blieb unklar, ob es ein ernst gemeintes Jobangebot an White ist oder Teil einer Kampagne des Präsidenten gegen die Demokratische Partei, die bei der Parlamentswahl einen erdrutschartigen Sieg gegen Trumps Republikaner erzielt hatte. Er habe White auch gebeten, Kämpfer der von ihm geführten Kampfsport-Liga UFC als "Assistenten" mitzubringen, fuhr Trump fort. Man brauche diese Leute zum Schutz vor den "wahnsinnigen Linken".
Der Sprecherposten im Weißen Haus ist schon seit Wochen unbesetzt. Die im Oktober eingesetzte Katie Zacharia gab das Amt nach nur wenigen Tagen auf. Sie hatte nur eine kurze Pressekonferenz gegeben, in der sie mit Unsicherheit auffiel.
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