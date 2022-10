Delfine retten Mann vor großem Hai

Ein Flugzeug stürzte ab, weil die Passagiere einen Surfer vor einem großen Hai warnen wollten. Zum Glück kamen dem Mann Delfine zu Hilfe.

Die Passagiere des tief fliegenden Flugzeuges wollten den Surfer vor einem großen Hai warnen, der sich ganz in seiner Nähe befand. Dabei verlor der Pilot der kleinen Maschine die Orientierung. Das Flugzeug stürzte am Strand ab. Die beiden Passagiere überlebten zum Glück unverletzt.

Auch der Australier Bill Ballard, der sich noch im Wasser vor der Küste von New South Wales befand, hatte Glück. Denn eine Gruppe von Delfinen schob den Surfer an Land. "Es ist schwer zu beschreiben, aber sie kamen immer wieder an die Oberfläche, um mich anzuschauen, und begannen auch, hin und her zu schwimmen, näherzukommen und zu versuchen, mich zum Ufer zu schieben", sagt Ballard der australischen Zeitung The Courier.

Experten gehen nicht davon aus, dass die Tiere den Mann wirklich retten wollten. Es wird vermutet, dass sie ihn einfach von ihrer Beute fernhalten wollten. Das Gebiet ist bekannt für seinen Lachsbestand.