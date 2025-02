Treten nicht mehr an: Zapfenstreich bei der Bierpartei

Kurz und knapp verkündete die Bierpartei in einer Aussendung, nicht mehr kandidieren zu wollen.

Die Bierpartei wird sowohl bei der vorgezogenen Wien-Wahl als auch bei keinen anderen Wahlen antreten. Das kündigte die Partei am Montagnachmittag in einer kurzen Aussendung an. "Sie schließt das Kapitel als politische Partei im klassischen Sinne, und macht anders weiter. Back to the roots quasi", heißt es in dem Schreiben.

Aber: "Die Bierpartei bleibt kritisch, sie bleibt wachsam, und das ist vor allem in Zeiten wie diesen dringend notwendig." Abschließend bedankte sich die Partei noch bei allen Wählern, Unterstützern und Mitgliedern der letzten Jahre.

Zuletzt gab es für "BIER" bei der Nationalratswahl 2024 einen Rückschlag. Trotz anfänglicher Umfragen, die die Partei im Nationalrat sahen, scheiterte man letztendlich deutlich an der 4-Prozent-Hürde. Vor allem ein ziemlich dünnes Wahlprogramm wurde der Partei im Schlusssprint zum Verhängnis. Zusätzlich kamen Vorwürfe auf, wonach Parteichef Dominik Wlazny mit seinem Vater viele Dinge im Alleingang entschieden haben soll.