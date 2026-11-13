Warum der Freitag der 13. mathematisch wirklich am häufigsten vorkommt

Viele Menschen fürchten sich vor dem vermeintlichen Unglückstag, meiden schwarze Katzen oder meiden den Schritt unter einer aufgestellten Leiter. Doch hinter dem weltweiten Phänomen rund um Freitag, den 13., steckt keineswegs nur irrationaler Aberglaube, sondern erstaunlich handfeste Mathematik.

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Tatsächlich zeigt ein genauer Blick in das Kalenderwerk eine verblüffende Gesetzmäßigkeit: Der 13. eines Kalendermonats fällt im Laufe der Jahrhunderte messbar häufiger auf einen Freitag als auf jeden anderen Tag der Woche. Wer also das Gefühl hat, ständig mit diesem Datum konfrontiert zu werden, unterliegt keiner Einbildung.

Die geheime Formel unseres gregorianischen Kalenders

Um diesem mathematischen Rätsel auf den Grund zu gehen, müssen Experten sehr weit in die Zukunft und Vergangenheit blicken. Die Wochentage verteilen sich nämlich nicht völlig gleichmäßig über beliebige Zeitspannen. Erst nach exakt 400 Jahren wiederholt sich die Verteilung der Wochentage in unserem gregorianischen Kalender vollkommen identisch.

In diesem 400-jährigen Zyklus greifen die Schaltjahr-Regelungen exakt ineinander. Die Bilanz dieser Epoche lässt sich in präzisen Zahlen beziffern:

146.097 Tage vergehen in einem vollständigen 400-Jahre-Zyklus.

vergehen in einem vollständigen 400-Jahre-Zyklus. Exakt 20.871 Wochen ergeben sich rechnerisch aus dieser Tagesanzahl, ohne dass ein einziger Tag übrig bleibt.

ergeben sich rechnerisch aus dieser Tagesanzahl, ohne dass ein einziger Tag übrig bleibt. 4.800 Mal taucht der 13. Tag eines Monats in diesem Zeitraum auf.

taucht der 13. Tag eines Monats in diesem Zeitraum auf. Genau 688 Mal fällt der 13. dabei exakt auf einen Freitag.

Kein einziger anderer Wochentag erreicht bei der Verteilung des 13. diese hohe Frequenz. Andere Wochentage wie etwa Donnerstag oder Samstag kommen seltener an die Reihe. Der statistische Vorsprung mag auf den ersten Blick gering erscheinen, existiert aber real und belegbar im Fundament unserer Zeitrechnung.

Drei Unglückstage in einem Jahr: Die Besonderheit von 2026

Das laufende Jahr 2026 stellt für abergläubische Gemüter eine beachtliche Belastungsprobe dar. Gleich dreimal fällt heuer ein 13. auf einen Freitag. Den Auftakt machte bereits der 13. Februar, dicht gefolgt vom nächsten Datum am 13. März, genau vier Wochen später. Den Abschluss bildet der 13. November.

Mehr Termine dieser Art sind rein kalendarisch gar nicht möglich: In einem einzelnen Kalenderjahr kann der 13. maximal dreimal auf einen Freitag fallen. Mindestens einmal tritt diese Konstellation hingegen in jedem einzelnen Jahr verlässlich auf.

Unfallstatistik unter der Lupe: Kracht es wirklich öfter?

Eng verknüpft mit dem Kalendermuster ist die Furcht vor Unfällen und Katastrophen. Ob dieser Tag jedoch tatsächlich reales Unglück bringt, lässt sich statistisch kaum untermauern. Eine detaillierte Auswertung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, die die Jahre 2012 bis 2024 analysierte, liefert dazu nüchterne Fakten:

An einem Freitag, dem 13., wurden durchschnittlich 166 Verkehrsunfälle erfasst.

erfasst. An allen gewöhnlichen Freitagen lag der Durchschnitt bei 152 Verkehrsunfällen.

Dieser rechnerische Unterschied bedeutet jedoch kein erhöhtes Schicksalsrisiko für Autofahrer. Freitage weisen generell durch den einsetzenden Pendler- und Wochenendverkehr ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen auf, wodurch Unfälle naturgemäß häufiger auftreten. Zudem schwankten die Zahlen je nach Erhebungsjahr beträchtlich: In manchen Jahren passierten am 13. sogar weniger Crashs als an anderen Freitagen. Auffällige Unterschiede bei der Schwere der Verletzungen stellten die Experten nicht fest.

Kalender-Kuriosität statt echtem Pechtag

Wer am heutigen Tag nervös auf den Kalender blickt, darf somit beruhigt aufatmen. Die Häufung von Freitag, dem 13., ist ein reines Resultat astronomisch motivierter Kalenderberechnungen. Für einen Einfluss finsterer Mächte oder eine reale Gefahrensteigerung im Alltag gibt es hingegen keinerlei objektive Belege.