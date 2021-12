Mödlinger Stadtbad: 90 Feuerwehrleute im Einsatz

Rund 20 Personen flüchteten teils in Badesachen aus dem Objekt- Keine Verletzten.

Ein Brand im Mödlinger Stadtbad hat am Montag den Einsatz von 90 Helfern gefordert. Die von einem Technikraum ausgehenden Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht. Rund 20 Personen flüchteten laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mödling teils in Badesachen und wurden vorläufig in Mannschaftstransportfahrzeugen betreut und untergebracht. Verletzt wurde niemand.

© APA/WWW.FFMOEDLING.AT Die von einem Technikraum ausgehenden Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht. Im Bild: Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung vor dem Stadtbad in Mödling in Niederösterreich. ×

Beim Eintreffen der Helfer drang bereits dichter schwarzer Rauch aus einem Zugang an der Hinterseite des Stadtbads. Das Freizeitzentrum verfügt über Frei- und Hallenbad ebenso wie einen Eislaufplatz. Hallenbad und Eisfläche waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in Betrieb, weshalb die sofortige Räumung durch Mitarbeiter des Stadtbads eingeleitet wurde.

© APA/WWW.FFMOEDLING.AT Ein Brand im Mödlinger Stadtbad hat am Montag, 27. Dezember 2021 den Einsatz von 90 Helfern gefordert. ×

Binnen weniger Minuten wurde der Brand in einem Technikraum lokalisiert und unter Kontrolle gebracht. Mehrere Atemschutztrupps beseitigten schließlich die Flammen, nach etwa einer Stunde hieß es "Brand aus". Langwierige Arbeiten folgten, um den Gebäudekomplex vom Rauch zu befreien.