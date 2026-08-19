Großes Sommerfinale am Neustifter Kirtag

Ob beim gemütlichen Heurigenbesuch, einem Kirtagsbummel mit Freunden oder in familiärer Runde - der Neustifter Kirtag sorgt für beste Stimmung bei allen Besuchern.

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Vier Tage lang wird das charmante Neustift am Walde im Nordwesten Wiens zum Treffpunkt für alle, die den Sommer noch einmal so richtig auskosten wollen. Von Donnerstag bis Sonntag verkörpert der historische Ortskern Genuss, Lebensfreude und beste Kirtagsstimmung, wenn die Hauerkrone durch die Gassen getragen wird, die Heurigen ihre Türen öffnen und Menschen von nah und fern zusammenkommen.

"Der Neustifter Kirtag ist ein Stück Döbling. Hier spürt man, was unseren Bezirk ausmacht: unsere Winzer, unsere Heurigen, unsere Vereine, unsere Betriebe und vor allem die Menschen, die diese Tradition seit Generationen mit Leben erfüllen", freut sich Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) auf das traditionsreiche Fest.

Weinbauverein Obmann Peter Wolff, Vinzenz Eischer und Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch. © BV19

Bei den Döblinger Institutionen s'Pfiff, Wolff, Eischer's, Zimmermann, Zeiler am Hauerweg, Friseurmüller, Schreiberhaus, Fuhrgassl-Huber, Annette Prager und Schiefer Giebel kommen die Kirtagsbesucher garantiert auf ihre Kosten. Aber Achtung: Es wird dringend geraten, im Voraus einen Tisch beim Heurigen seiner Wahl zu reservieren.

Miteinander im Mittelpunkt

Frischer Sturm, kühler Wein, traditionelle Musik und beste Heurigenstimmung machen den Neustifter Kirtag zu einem der beliebtesten Feste Wiens, das Jahr für Jahr über 10.000 Besucher anzieht. Beim Flanieren, Genießen und Wiedersehen steht das Miteinander seit jeher im Mittelpunkt.

Der Neustifter Kirtag ist beliebt bei Jung und Alt. © Neustifter Kirtag

"Beim Kirtag geht es nicht darum, wer welches Parteibuch hat. Hier geht es um unsere gemeinsame Stadt, unseren Bezirk und darum, miteinander eine gute Zeit zu verbringen. Das ist etwas, das Wien gut gebrauchen kann", erklärt Resch.

Mit Margarete Kriz-Zwittkovits ist heuer erstmals die neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien an der Seite des Döblinger Bezirksvorstehers. "Der Neustifter Kirtag ist für mich kein Termin, sondern eine Sprechstunde. Ich nehme mir die Zeit, den Betrieben zuzuhören. Das, was ich höre, kommt am nächsten Tag auf meinen Schreibtisch", betont sie.

Tradition wird am Neustifter Kirtag großgeschrieben. © Neustifter Kirtag

Das Programm im Überblick

Donnerstag, 20.08.

15:00 Uhr: Marktstände zum Shoppen und Flanieren

17:30 Uhr: Treffpunkt der Hauerkrone (S'Pfiff)

18:00 Uhr: Eröffnung durch Ehrengäste (Heuriger Wolff)

18:30 Uhr: Umzug der Hauerkrone

21:00 Uhr: Einzug der Hauerkrone (Eischer's)

23:00 Uhr: Afterparty (O - der Klub)

Freitag, 21.08.

12:00 Uhr: Marktstände zum Flanieren & Einkaufen

17:00 Uhr: Auszug der Hauerkrone (Eischer's)

17:00 Uhr: Umzug der Hauerkrone

21:00 Uhr: Einzug der Hauerkrone (Weinhof Zimmermann)

23:00 Uhr: Afterparty (O - der Klub)

Samstag, 22.08.

12:00 Uhr: Marktstände zum Shoppen und Flanieren

17:00 Uhr: Auszug und Umzug der Hauerkrone (Weinhof Zimmermann)

21:00 Uhr: Einzug der Hauerkrone (Friseurmüller)

23:00 Uhr: Afterparty (O - der Klub)

Sonntag, 23.08.

10:00 Uhr: Feldmesse (Friseurmüller)

11:00 Uhr: Marktstände zum Shoppen und Flanieren

14:00 Uhr: Auszug der Hauerkrone (Eischer's)

15:00 Uhr: Segnung und Aufstellen des Hiatabaums (Zeiler am Hauerweg)

15:00 Uhr: Umzug der Hauerkrone

17:00 Uhr: Einzug der Hauerkrone (Schreiberhaus)

23:00 Uhr: Afterparty (O - der Klub)

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Neustifter Kirtag mit der Autobuslinie 35A bei der Station "Neustift am Walde" erreichbar bzw. mit der U4 oder U6 bei Spittelau sowie der U6 bei Nussdorfer Straße.