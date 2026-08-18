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Erstmals Gesperrt

Margaretenstraße wird für Flohmarkt autofrei

Flohmarkt mit Ständen unter Bäumen, Kleidung und verschiedene Waren werden angeboten.
© Verein der Kaufleute Wien-Margar
Flohmarkt statt Durchzugsverkehr heißt es am 5. September in Margareten. Zum 25-jährigen Bestehen des Flohmarkts wird ein Abschnitt der Margaretenstraße autofrei und mit zusätzlichen Ständen bespielt.
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Seit 25 Jahren lockt der Flohmarkt am Margaretenplatz Schnäppchenjäger und Vintage-Fans ins Grätzl. Zum Jubiläum am 5. September wächst die Veranstaltung nun deutlich. Erstmals wird dafür auch ein Teil der Margaretenstraße für Autos gesperrt. Zwischen Pilgramgasse und Schloßgasse wird die Margaretenstraße an diesem Tag autofrei.

Von 8 bis 18 Uhr entsteht dadurch zusätzlich zum Margaretenplatz mehr Platz für Stände und ein Unterhaltungsprogramm. Die Veranstalter rechnen mit doppelt so vielen Flohmarktständen wie bisher.

Mehr Platz zum Stöbern

Der Flohmarkt des Vereins der Kaufleute Wien-Margareten hat sich über die Jahre zu einem beliebten Treffpunkt für Schnäppchenjäger und Liebhaber von Vintage-Stücken entwickelt. Auch die familiäre Atmosphäre und die Standler tragen zur Beliebtheit der Veranstaltung bei.

Zwei Männer stöbern auf einem Flohmarkt an einem Tisch mit verschiedenen Secondhand-Artikeln.
© Verein der Kaufleute Wien-Margar

"Der öffentliche Raum wird an diesem Tag zum Treffpunkt für die ganze Nachbarschaft: zum Stöbern, Plaudern, Einkaufen und gemeinsamen Feiern", sagt Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne). Er freut sich, das 25-Jahr-Jubiläum mit einer "XXL-Version" feiern zu können.

Die Nachfrage nach Standplätzen ist laut dem Verein groß. Durch die zusätzliche Fläche können heuer deutlich mehr Verkäufer teilnehmen. "Mit der erstmaligen Sperre der Margaretenstraße können wir den Flohmarkt dieses Mal deutlich vergrößern", sagt Vereinsobfrau Angelika Wenzler-Göth.

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Ruf nach weniger Durchzugsverkehr

Für Schlossquadrat-Gründer Stefan M. Gergely geht die einmalige Verkehrsberuhigung nicht weit genug. Er setzt sich seit Jahren dafür ein, den Durchzugsverkehr rund um den Margaretenplatz zu reduzieren. Die engen Platzverhältnisse seien aus seiner Sicht ein Sicherheitsrisiko für Fußgänger und Radfahrer und würden verhindern, dass sich das historische Bezirkszentrum stärker zu einem Treffpunkt entwickelt.

"Daher bitte weg mit dem Durchzugsverkehr", fordert Gergely und spricht sich für eine tägliche und dauerhafte Lösung aus. Fix ist vorerst die Jubiläumsausgabe am 5. September. Zehn Stunden lang stehen der Margaretenplatz und der angrenzende Abschnitt der Margaretenstraße dann ganz im Zeichen des Flohmarkts.

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