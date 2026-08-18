6. Landstraßenfest mit Kasperl, Live-Musik und Zauberei

Drei Tage lang wird die Wiener Landstraße zur bunten Erlebniszone für Klein und Groß. Der Eintritt zum 6. Landstraßenfest ist an allen drei Tagen frei und macht das Event erneut zu einem der größten kostenlosen Familienfeste im Bezirk.

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Von 20. bis 22. August verwandelt sich der Vorplatz der Landstraßer Hauptstraße wieder in eine große Bühne für Spiel, Unterhaltung und jede Menge Mitmachspaß. Beim mittlerweile sechsten Landstraßenfest wartet auf Besucher ein kostenloses Programm mit Live‑Musik, Kasperltheater, Kindermusical, Zaubershows, Karaoke‑Bus, Glücksrad und vielem mehr. Veranstaltet wird das Event von WIEN MITTE The Mall, THALIA und dem Center Wien Mitte.

Für Live-Musik wird auf der Hauptbühne gesorgt. © Wien Mitte The Mall / Sunla Mahn

"Mitmachen statt nur dabei sein" heißt es für Klein und Groß. © Wien Mitte The Mall / Sunla Mahn

Der Startschuss fällt am Donnerstag zu Mittag auf der Hauptbühne, wenn der Kasperl bei den jüngsten Gästen für gute Laune sorgt. Weiters stehen die beliebte "Mr. Happy Zaubershow" sowie das Kindermusical "Vogelfreunde" auf dem Programm. Ein echter Hingucker sind die Auftritte von Dr. Bubbles, der mit riesigen Seifenblasen für staunende Gesichter sorgt. Den krönenden Abschluss des Familienprogramms bildet am Samstag der "Con Via Wohnwagenzirkus".

Ein kostenloses Programm wartet von Donnerstag bis Samstag auf die Besucher. © Wien Mitte The Mall / Sunla Mahn

Kampfsportbegeisterte kommen am Freitag bei einer Vorführung von "Taekwondo 1030" auf ihre Kosten. © Wien Mitte The Mall / Sunla Mahn

Sportfans kommen heuer nicht zu kurz: Neben Bewegungsprogrammen und einer Hula-Hoop-Show gibt es am Freitag eine Taekwondo-Vorführung. Musik spielt natürlich an allen drei Tagen eine zentrale Rolle, wenn Live-Acts, DJs und der beliebte Karaoke-Bus für Stimmung sorgen. Am Donnerstag und Samstag übernimmt Radio Wien mit DJ Alex List die Hauptbühne, während am Freitag Mutige selbst zum Mikrofon greifen dürfen. Zum Grande Finale steigt am Samstagabend die große "Sommerparty".