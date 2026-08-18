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Kellertrift lädt zum Fest in Haugsdorf

Kunst &amp; Wein in Haugsdorf.
Wenn Ende August die Presshäuser der Großen Kellertrift in Haugsdorf ihre Türen öffnen, verwandelt sich die Kellergasse in eine der schönsten Bühnen des Weinviertels.
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Am 22. und 23. August steigt dort zum 31. Mal "Kunst & Wein" – ein Fest, das Genießer und Kunstliebhaber gleichermaßen anzieht. Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr heißt es: Glas in die Hand, Kellertür auf, und rein ins Erlebnis.

Das Herzstück heuer ist die Ausstellung "Oculus": Neun Künstler, darunter Heimo Zobernig und Philipp Fleischmann, haben eigens für die Kellertrift Arbeiten entwickelt, die sich mit dem besonderen Ort auseinandersetzen. Führungen gibt es an beiden Tagen, am Samstag sogar mit passender Weinbegleitung – Kunst und Wein verschmelzen hier tatsächlich zu einer Einheit.

Lesungen und Bühne für den Nachwuchs

Literaturfans kommen bei Franzobel auf ihre Kosten, der aus seinem neuesten Werk liest. Der frisch pensionierte ORF-Korrespondent Ernst Gelegs erzählt gemeinsam mit seinem Kameramann von seinem Leben in Osteuropa. Für Gänsehaut sorgt die Theatergruppe der Volksschule Haugsdorf: Die Kinder retten mit Witz und Charme die Fledermäuse der Kellergasse – bei einem Glas Blauem Portugieser, versteht sich.

Der Verein "Zülow in Haugsdorf" stellt Werke des Haugsdorfer Künstlers Zülow den Fotografien von Leo Pluschkowitz gegenüber. Musikalisch bringen die Styrian Klezmer Pocket Band und das Wiener Trio Lepschi Schwung in die Kellergasse.

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Deftig und gemütlich für alle

Auch für Bodenständige ist gesorgt: Die Weinbar der Haugsdorfer und Jetzelsdorfer Winzer sowie eine Kaffeebar laden zum Verweilen ein. Das Gasthaus Pulkautaler und die Landjugend Haugsdorf kümmern sich ums leibliche Wohl, die Feuerwehrjugend Auggenthal grillt. Für die Kleinsten gibt es Seifenblasen mit Clara und Clown Pedro.

Ob Bobo mit Weinglas oder Familie mit Kindern – die Große Kellertrift in Haugsdorf bietet zwei Tage lang Genuss, Kunst und echtes Kellergassen-Feeling. Das genaue Programm gibt es in Kürze auf www.kunstundwein.at.

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